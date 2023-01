Programação de cinema traz atrações para todos os gostos

CB Correio Braziliense

Cena do terror Olhos famintos: renascimento - (crédito: Playarte Pictures/Divulgação)

Com uma leva de filmes com bastante apelo popular, a grade de sessões na cidade traz a variedade de contemplar filmes de ação, comédias e arrepiante horror. Do mesmo diretor de Muita calma nessa hora, Felipe Joffily, a produção de Augusto Casé Nas ondas da fé aposta nas gargalhadas, reunindo Letícia Lima e Marcelo Adnet a elenco incrementado por Débora Lamm, Michel Melamed e Gregório Duvivier. Na trama, o faz-tudo Hickson dá entrada no desafio de trabalhar numa rádio evangélica. Esposa dele, Jéssika pretende dar uma inesperada incrementada na carreira de Hickson.

Liderado pelo astro Jason Statham, o filme Esquema de risco — Operação Fortune, com direção a cargo de Guy Ritchie, mostra um espião envolvido pelo manejo de armas mortais que jamais deverão alcançar as mãos do ricaço Greg (Hugh Grant). No mirabolante plano de segurança, a equipe de espiões conta até com um astro de Hollywood (Papel de Josh Hartnett).

No terreno da idolatria, despontam dois títulos: o documentário nacional Me chama que eu vou e o terror Olhos famintos: renascimento. Conduzido pela diretora Joana Mariani (Todas as canções de amor), o primeiro traça painel dos 50 anos do cantor, dançarino, ator e dublador Sidney Magal, sucesso da MPB, desde os anos de 1970, quando ainda se dizia Sidney Magalhães. Já Olhos famintos: renascimento se apoia nos bastidores de um fictício festival de horror, que reúne geeks e outros tipos de fãs. Entre premonições e toques sobrenaturais, uma moça se dá conta das artimanhas do personagem The Creeper, que pretende ser protagonista da festa.