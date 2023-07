Conheça os restaurantes que oferecem pratos compartilhados no DF

IB Isabela Berrogain AC Amanda Canellas ML Maria Luiza Castro

Picanha de sol do restaurante Moisés - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Mais uma sexta-feira chega e nada melhor que aproveitar a folga do fim de semana para desfrutar delícias ao lado das pessoas queridas. Espalhados pela cidade, diversos restaurantes têm como destaque pratos ideais para dividir entre três ou quatro pessoas, tornando o sábado e domingo das famílias brasilienses mais saborosos.

Eunice Almeida, proprietária do tradicional Gibão Carne de Sol, define os almoços e jantares compartilhados como momentos de interação, conversa, diversão e relaxamento. "Para nós, brasileiros, as refeições são afetivas e por isso prezamos por nos alimentar bem e com aqueles que amamos", opina. Eunice também acredita que os brasilienses procuram características específicas nos restaurantes da capital. "O que mais atrai as famílias é um estabelecimento que forneça um bom atendimento, comida de qualidade e momentos únicos", afirma.

Para Issa Jabra Attie, proprietário do BSB Grill, um dos maiores atrativos para o público é o ambiente. "Eu acho que as pessoas procuram espaço e aconchego, onde os pais, filhos, netos estejam em um ambiente em que todos se sintam à vontade", destaca.

Pedacinho árabe em Brasília

O BSB Grill surgiu a partir da vontade do proprietário Issa Jabra Issa Attie de atender os amigos, e toda a cidade, com qualidade. As receitas do restaurante têm vínculo com a culinária árabe — as irmãs de Issa são responsáveis por fazer as esfihas, kaftas e quibes presentes no menu.

O prato ideal da casa para dividir com a família é a maminha de um quilo (R$ 279), acompanhada por arroz com brócolis, farofa de ovo e batata suflê. Issa diz que as famílias procuram por um ambiente agradável e pratos para compartilhar.

Paso a paso

O El Paso foi inaugurado em 1995 na 404 Sul, e já nasceu como grande sucesso e referência de comida mexicana em Brasília. Em 2003, o restaurante abriu uma nova unidade no Terraço Shopping, e, com o êxito dos restaurantes, a Asa Norte também recebeu o restaurante, na 110, em 2011.

David Lechtig, dono da rede El Paso, diz que o combo família é o mais recomendado, porque serve dois adultos e duas crianças. O prato custa R$ 160, e oferece como entrada guacamole, chilli e a tradicional salsa mexicana, acompanhados de totopos, como tradicionalmente são chamados os chips de milho. Como prato principal, são servidos burritos, quesadillas, tacos rancheros e potato skins de cheddar e bacon.

O proprietário acrescenta que o ambiente colorido e animado fazem do El Paso um lugar muito procurado por famílias. "A ideia de ter uma refeição cheia de alegria, fácil de comer e em ambiente muito descontraído é o programa perfeito para a família", diz.

Tradição familiar

O Faisão Dourado foi fundado em 1990 pelo casal Luiz Carlos Rabelo Gonçalves e Monica Briolange Medeiros Rodrigues. Localizada na 314 Sul, a casa ocupa um ambiente tranquilo, com mesas ao ar livre e agradável para famílias compartilharem momentos enquanto aproveitam uma das comidas mais saborosas da cidade. Mantendo a tradição, Luiz Carlos Rodrigues Gonçalves, filho do casal idealizador, gerencia o negócio há 10 anos. “A casa é simples, porém é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente bem familiar e despojado.” O restaurante tem como destaque o filé mignon (R$ 145), acompanhado por arroz, feijão preto, farofa, vinagrete e fritas.

Ambiente familiar

O Cozinha de Vó nasceu do ideal de um pai, de uma mãe e dos dois filhos de inaugurarem o restaurante dos sonhos para todos os tipos de família, trazendo aos clientes conforto, aconchego e o famoso carinho de avó. "Aqui, entendemos que as famílias buscam mais do que apenas uma refeição quando saem para almoçar ou jantar nos fins de semana. Queremos proporcionar uma experiência completa que atenda a todas as suas expectativas", conta a proprietária Raiane Oliveira.

Segundo a dona, os principais destaques da casa são a facilidade para estacionar, variedade do cardápio e bom atendimento. Hoje, o prato que mais sai para famílias é o medalhão de filé mignon (R$ 209,90 — 4 pessoas), acompanhado de arroz piamontese, batata recheada e molho madeira.