Curumin e Saulo Duarte fazem om pesado e dançante na Corina

Daniel Lustosa*

Curumin & Saulo Duarte formam o Fu-Mantwo, atração na Corina Cervejaria - (crédito: Sara De Santis)

Em um projeto potente, pesado e dançante, Curumin e Saulo Duarte formam o Fu-Mantwo com versões para sucessos das carreiras de ambos e releitura de grandes nomes. Nesta sexta-feira (18/8), às 21h, o duo se apresenta no palco da Corina Cervejaria para a quarta edição do Galpão Sonoro. Os portões abrem, às 20h, e o público pode conferir mais de 12 opções de cervejas e acompanhamentos.

Natural de Belém (PA) e residente em São Paulo há 11 anos, Saulo Duarte liderou por oito anos o projeto musical Saulo Duarte e a Unidade, no qual lançou três discos: o homônimo (2012), produzido por Carlos Eduardo Miranda, Quente (2014) e Cine ruptura (2016). Em 2018, lançou seu primeiro álbum solo, Avante delírio, com produção de Curumin e Zé Nigro.

"Esse projeto na verdade é uma consequência da nossa amizade, da nossa relação, que foi construída há muitos anos e muitos trabalhos juntos", relata Saulo. "Está sendo um barato porque a gente está tendo a oportunidade de rever o nosso repertório, rever nossa obra e fazer novas versões. Isso tudo dá um respiro, propõem novas os quais a gente está trilhando e um dando um gás para as nossas carreiras."

Curumin tem mais de 20 anos de carreira como cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ao longo desse tempo, lançou quatro álbuns, sendo o último (Boca, 2017) indicado ao Grammy Latino e vencedor do prêmio da APCA como melhor álbum.

Segundo ele, é difícil diferenciar as experiências em shows mais intimistas, como o Galpão Sonoro, de estruturas maiores, como festivais. "Eu gosto de tocar onde tem boas condições, com um bom equipamento e um público legal também", afirma Curumin. "Nas duas situações, eu já passei por coisas boas e ruins. Mas as pessoas que vão te ver, que gostam do seu som e que acompanham a sua carreira é o mais precioso que a gente pode ter numa apresentação."

Saulo Duarte conta que o setlist do duo é bem equilibrado. Tanto ele quanto o Curumin possuem quatro discos de estúdio lançados, e a lista do show é baseada neles e em artistas referentes. "Tem músicas dos discos de nós dois, e a gente canta uma coisa ou outra das nossas influências, dos artistas que a gente gosta. É uma apurada das nossas carreiras, e só dá tempo de tocar os hits", explica Duarte.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Galpão Sonoro com Fu-Mantwo (Curumin e Saulo Duarte)

Nesta sexta-feira (18/8), às 21h na Corina Cervejaria (SOF Norte, Quadra 01, Conjunto B, Lote 11). Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla. Classificação indicativa: 18 anos.