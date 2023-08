Nahima Maciel

A pintura em acrílico sobre tela Uiva o lobo na floresta, de Pedro Gandra, está na exposição Pot-Pourri - (crédito: Pedro Gandra)

Residir no Distrito Federal e aqui produzir foram os critérios para o recorte feito pelo curador Paulo Vega Jr. para a exposição Pot-pourri, em cartaz na Galeria Casa como parte do projeto em que o espaço convida outras galerias da cidade. Dessa vez, a convidada é a Referência.

No total, Vega Jr. escolheu 16 artistas do acervo da galeria para representar a arte contemporânea produzida no DF. "Como o recorte dos artistas representados pela referência é muito vasto e a produção deles é muito diferente, cada um com suas peculiaridades e linguagens, então a proposta é mostrar pequenas amostras da produção desses artistas, pequeno recorte da produção de cada um, para ter uma noção do que cada artista trabalha em termos de linguagem, temas e técnicas", explica.

A ideia do curador é mostrar pequenos recortes dos temas tratados por cada artista, por isso o título Pot-pourri. "É como se fosse um pequeno buquê da produção de cada artista, com suas especificidades", diz. Ao longo de um mês, tempo em que a exposição fica em cartaz, serão exibidas 65 obras de cada artista. Ao longo desse período, haverá uma rotatividade para que as obras sejam trocadas.

Vega Jr. queria mostrar a variedade de linguagens presentes na produção contemporânea brasiliense e fez um recorte que evitasse privilegiar aspectos particulares de cada artista. "Queria pensar o mais amplo possível para que todos vivos, residentes aqui possam ter um espaço para mostrar um pouco do trabalho", avisa.

Serviço

Pot-pourri

Projeto Galeria Casa Convida a Referência Galeria de Arte. Curadoria: Paulo Vega Jr. Visitação até 17 de setembro, de terça a sexta, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, domingo, 12h às 20h