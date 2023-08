Projeto Estação do Choro celebração o gênero em show nesta sexta

Lara Oliveira*

Uma viagem aos tempos de ouro da música no rádio no Brasil e celebração do chorinho em Brasília é tema de evento do projeto Estação do Choro, que se apresentará com a Orquestra Pizindim, nesta sexta-feira (18/8), a partir das 20h, no Teatro do Sesc Sílvio Barbato do Setor Comercial Sul.

O Estação do Choro é um coletivo que existe desde 2019 para promover o trabalho dos artistas da cena do choro brasiliense, formando novos públicos e mostra a relevância desse gênero musical para a identidade cultural de Brasília. A Orquestra Pizindim é a primeira dedicada exclusivamente ao Choro em Brasília. A ideia de criar a orquestra surgiu em 2023 para celebrar a obra de Pixinguinha.

"A proposta da Orquestra Pizindim é renovar e atualizar os arranjos geniais de Pixinguinha e a formação quase extinta de orquestra de choro dos anos 1950 a partir da introduçao de composições autorais e também da execução deste repertório por músicos e musicistas da nova geração", explica o diretor musical e idealizador da orquestra Bruno Patrício.

A partir de partituras e materiais originais cedidos pelo Instituto Moreira Salles, detentor do acervo de Alfredo Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, Bruno Patricio reuniu 13 músicos da cena do choro em Brasília para compor a apresentação de hoje. São eles: Adil Silva (bombardino), Alex Diogo (trompete), André Lindolpho (Tuba), Breno Alves (voz), Bruno Patrício (saxofone), Fernando César (violão 7 cordas), Jéssica Carvalho (percussão), Léo Benon (Cavaquinho), Nathália Marques (percussão), Raíza Andrade (trompete), Renata Menezes (Clarineta), Sérgio Morais (flauta e flautim) e Tiago Cunha (bateria).

A edição especial do projeto da Orquestra Pizindim está dentro da missão do trabalho iniciado em 2019, de abrir espaços formais de apresentação, e ampliar a visibilidade da produção desta cena efervescente na cidade, fortalecendo a identidade do choro com Brasília e sua história. Ingressos a venda a partir de R$ 20 pelo Sympla.

