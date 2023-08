Besouro Azul convence com herói acidental e despretensão, mas falta algo

Ricardo Daehn

Bruna Marquezine é destaque, desde o pôster - (crédito: Divulgação/Warner Bros.)

Um rapaz com um poder meio aleatório e do qual ele não tem muito controle. Em linhas gerais, esse é o enredo de Besouro Azul, o mais novo título da DC, e que vem embalado pela direção de Angel Manuel Soto. Muitas das certezas do jovem Jaime Reyes (Xolo Maridueña) se desintegram à frente dele: a casa, uma metáfora para o coração de sua família, está ameaçada; ele, desempregado, e seu pai (Damián Alcázar) teve recente infarto. Na conjuntura negativa, Jaime, que se tornará o Besouro Azul, ganha poderes que ainda se encontram no patamar de teste. Tal qual um Venom, ele será hospedeiro para algo que lhe escapa das mãos. Nada atento e impulsivo, Jaime será tragado por um universo visual movido a alto potencial brega.

Com mais de 15 anos de pesquisas ligadas ao escaravelho que desponta na trama, noutra frente da história, Victoria Kord, uma vilanesca empreendedora vivida por Susan Sarandon será o elo com a personagem interpretada pela brasileira Bruna Marquezine, a ricaça que balançará os sentimentos do empolgado Jaime. Solitária, Jenny (Marquezine) sente lá uma ponta de inveja do pretendente: "Sua casa é cheia de amor". Com muitas cenas, Marquezine segura bem a estreia num papel do universo DC. Com a temperamental família de origem mexicana, e convivendo com efeitos visuais capengas, Reyes abraçará um humor que traz algo de O Esquadrão Suicida. O tio bonachão dele, Rudy (George Lopez), nesta aventura movida a despretensão, é quem alerta para o aparecimento do clima com teor de conspiração governamental, depois que Reyes se vê todo poderoso.

Misturando uma estética de Tron com uma dramaticidade momentaneamente roubada de Blade Runner, Besouro Azul coloca o desorientado rapaz em confronto com Carapax (Raoul Max Trujillo), um serviçal da empresária Victoria (Sarandon, progressivamente, com um aspecto desleixado no filme). Muitos aspectos de coincidência e obviedades incomodam no roteiro em que o protagonista, desavisado, resguarda uma caixa misteriosa que contém um inseto (confundido até com um tamagotchi). Por instantes, o espectador pode ter a sensação de estar revendo Jogador número 1, de Spielberg.

Junto com a cena das drogas no ponto de ônibus, toda a sequência da desastrosa aquisição dos poderes, testemunhada pelos familiares mexicanos (de verve italiana) faz toda a diferença em Besouro Azul. As piadas recorrentes da nudez do protagonista ficam no lugar-comum, bem como a papagaiada do tipo paternal da trama com fundo motivacional que toca temas como destino, jornada e propósito.

