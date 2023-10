Filme 'Rodeio rock' explora a dualidade entre rock e sertanejo

Comédia romântica nacional, Rodeio rock apresenta uma rivalidade antiga na música brasileira: rock e sertanejo. O longa conta a história de Hero (Lucas Lucco), um roqueiro que tem aversão por músicas mais comerciais, e Sandro Sanderlei (Lucas Lucco), cantor de sertanejo com a carreira bem-sucedida. Apesar das diferenças entre as personalidades, os cantores são idênticos em aparência.

Hero tem uma vida difícil, desempregado, está com dívidas e a música que ele gosta de tocar não é bem remunerada. Quando Sandro entra em coma por conta de uma cirurgia, Hero é convencido a se passar por Sandro e fazer uma turnê gigantesca pelo país no lugar do sertanejo.

Durante a turnê, Hero encontra Lulli (Carla Diaz), ex-namorada de Sandro, que ainda está chateada com os erros do cantor. Apesar de Lulli maltratar Hero pelos erros de Sandro, o roqueiro se apaixona por ela.

Com o envolvimento emocional, Hero se vê diante de uma decisão difícil: ele revelará a verdadeira identidade para tentar conquistar Lulli ou prefere aproveitar a fama e o sucesso que ele sempre quis, mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de princípios e deixar os preconceitos de lado.

