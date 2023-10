Marca portuguesa lança copo para a mais tradicional bebida brasileira

A marca de porcelanas portuguesa Vista Alegre e a Academia da Cachaça desenvolveram o copo da cachaça, um recipiente especial, projetado especificamente para a degustação da bebida. O lançamento do mês de outubro tem 87ml de altura e é assinado pelo designer e vidreiro Hugo Amado. O copo de cristal chega ao Brasil em kits com duas unidades, embalados em caixa retangular preta e com uma faixa retrô. A bebida tradicional brasileira é feita com cana-de-açúcar e recebe o nome de "cachaça" apenas se for produzida no Brasil. Caso seja de origem de outro país, é chamada somente de "aguardente de cana". A bebida começou a ser produzida no século 16 e era feita por pessoas pretas escravizadas.



Para o desenvolvimento do copo certo, capaz de estimular os sentidos e maximizar os sabores durante a degustação, a Academia da Cachaça, bar e restaurante de tradição carioca, reuniu um grupo de especialistas. Produtores, distribuidores, criadores de conteúdo e técnicos, além de um master blender, responsável pela formação e qualificação de mais de três mil profissionais da indústria da cachaça trabalharam por meses para chegar ao modelo do copo. Muitas discussões e experimentos foram realizados ao longo desses anos, junto com a equipe da Vista Alegre, cujos designers se dedicaram na criação de protótipos.

O kit com os dois copos de cristal será comercializado na loja física da Vista Alegre em São Paulo e demais pontos de venda no Brasil, além da Academia da Cachaça, por R$ 1,2 mil. No site da Vista Alegre, os copos ainda não estão disponíveis no Brasil. Eles podem ser adquiridos na loja on-line apenas para compradores na Europa. Caso queira adquirir o copo, a loja solicita que entre em contato pelo e-mail de atendimento ao cliente indicando a peça e o país de envio para que possam dar o orçamento mais exato. Uma versão em vidro já está sendo desenvolvida.