Carol Biazin retorna a Brasília para show no Teatro Unip

Os fãs do pop foram agraciados pela presença de uma das promessas nacionais do gênero: Carol Biazin. A artista traz a turnê Reversa, que teve início em junho deste ano. A cantora se apresenta nesta sexta-feira (10/11) no Teatro Unip, às 21h. O repertório conta com 11 músicas do álbum de mesmo nome e outros dez sucessos da cantora.

Precedido por Beijo de Judas, que teve participações de Luisa Sonza, Vitão, Dilsinho e Gloria Groove, Reversa é o segundo álbum. No novo disco, a compositora apresenta a narrativa de um relacionamento amoroso separado entre atos e diferentes fases. O álbum, além de ser ferramenta de contar histórias, permite a experimentação, processo que alimenta qualquer artista. "É a alegria de compor uma música nova, explorar novos sons e me desafiar como artista. A música é uma jornada constante de descoberta e crescimento, e é isso que me mantém apaixonada por esse universo."

Carol revela que o álbum tem sido muito importante para ela. "Esse álbum me levou para um outro lugar na cena, lançamos a turnê com dois shows lotados em São Paulo, e lotação do Circo Voador. Tanto o processo de construção desse álbum quanto agora poder colher todas essas realizações acaba respondendo muitas dúvidas que surgem em todo e qualquer artista. Está sendo muito importante estar conectada com o público, ver que eles pegaram a mensagem e energia que eu queria passar com as músicas e internalizar que estou seguindo no meu caminho."

Carol ganhou destaque após a participação no The Voice Brasil e tem paixão pela música desde a infância. "Comecei a me interessar pela música com 8 anos, tocando violão. Eu gostava de ficar no meu universo, aprendendo as cifras de várias canções. Na adolescência, entrei no mundo da composição, tinha o sonho de ver as pessoas cantando as minhas criações", diz a cantora. "A música tem a capacidade de tocar as pessoas, de transmitir mensagens e de conectar corações."

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Carol Biazin - Turnê Reversa

Nesta sexta-feira (10/11), às 21h, no Teatro Unip (SGAS 913, I - Asa Sul).