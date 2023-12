Léo Santana e Ferrugem animam o Baile da Santinha no Mané Garrincha

O Baile da Santinha retorna para a segunda edição e promete agitar a cidade inteira. Considerada uma das principais festas do país, o evento itinerante comandado por Léo Santana, estaciona, neste sábado (2/12), no estádio Mané Garrincha, a partir das 17h. Ferrugem e Murilo Huff, representantes do pagode e sertanejo, respectivamente, dividem o palco ao lado de LS, estrela principal da ocasião.

O projeto foi criado a partir do sucesso do hit de Léo Santana, Santinha, que conquistou o Brasil e foi eleito pelo povo o single do carnaval 2017. Além de muita música, o baile temático e itinerante é composto por personagens circenses, anões, perna de pau, cuspidores de fogo, diabinhas e tequileiros.

O projeto busca proporcionar aos santinhos e santinhas um ambiente aconchegante, com cenografia especial e única, num clima quente e favorável para curtir. No Baile da Santinha, as portas do império GG, apelido de Léo Santana, se abrem para espalhar alegria aos conterrâneos e turistas do Brasil e do mundo. Como em todo grande reino, o rei promove anualmente ao povo o tão esperado e desejado baile anual.

Um dos destaques desta edição é Murilo Huff, cantor e compositor considerado uma das promessas do sertanejo. Ele já ultrapassou a marca de 8,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e o canal oficial no Youtube chegou a marca de mais de um bilhão e meio de visualizações.

Murilo Huff conta como se sente feliz por cantar na capital e promete entregar o melhor show ao público. "Eu amo Brasília, é como se fosse a extensão do quintal de casa, nasci e moro em Goiânia. Então ia sempre a alguns eventos em Brasília, hoje quando posso tocar aí é sempre incrível, sempre sou muito bem recebido. Vou entregar meu melhor no Baile da Santinha, com muita animação", destaca ao Divirta-se mais. O cantor faz um convite especial aos fãs. "Aguardo todos vocês para tomarmos umas juntos", adiciona.

Representante do segmento sertanejo, nesta edição do Baile da Santinha, Murilo Huff comenta. "Eu acho muito incrível e fico lisonjeado quando vejo a aceitação das minhas músicas em locais que predominam outros ritmos", enfatiza o artista.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco