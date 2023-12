Confira um roteiro de exposições abertas nesta sexta e no sábado

Aproveitar o recesso de fim de ano nem sempre inclui programas culturais, já que muitos ficam suspensos durante esse período, mas como o Natal cai no domingo, os brasilienses podem aproveitar para fazer uma visita às exposições em cartaz na cidade. Boa parte dos espaços e instituições culturais mantêm as portas abertas para receber os visitantes hoje e amanhã. Confira um roteiro de visitas disponíveis neste início de feriado.

Aos ventos que hão de vir — lugar, espaço e território no acervo do MuN

Curadoria: Fernanda Lopes

Atualização do sistema

Museu Nacional República

Para comemorar os 17 anos, o museu recebe as exposições Aos ventos que hão de vir – lugar, espaço e território no acervo do MuN, com curadoria de Fernanda Lopes, e Atualização do sistema, da Academia de Curadoria. A primeira procura refletir sobre qual o lugar do museu no cotidiano e na história de Brasília a partir de uma releitura do próprio acervo. Fernanda escolheu 30 obras entre as 1.400 da coleção para falar da história do museu e de sua importância para a cidade. "É uma coleção que aposta no que vai ser história, que olha para o presente e, de alguma maneira, olha para o futuro também. Daí vem o título", avalia a curadora. Em Atualização do sistema, que também traz obras do museu e outras cedidas pelas galerias Almeida & Dale e Casa Albuquerque, a tecnologia é o tema. "É uma exposição sobre a história de como a tecnologia une os saberes humanos e não humanos e como, coletivamente e colaborativamente, a gente consegue modificar a realidade sempre por meio dessas técnicas", explica Ana Avelar, coordenadora do projeto.

Tomada desmonte

De JP Acacio. Na Galeria Karla Osório

A exposição de JP Acacio é fruto de uma residência de um mês na galeria durante a qual o artista explorou o diálogo entre o consumo humano que gera a obsolescência e o impacto desse hábito no mundo vegetal. As esculturas e instalações foram realizadas com carcaças de eletroeletrônicos, restos de circuitos e CPUs e plantas encontradas no jardim ao redor da galeria. "Minha pesquisa é toda baseada na obsolescência dos equipamentos. A gente produz tecnologia em cima de tecnologia e isso gera uma questão para o planeta", explica o artista. "Estamos gerando essa gigantesca quantidade de lixo e de objetos obsoletos que não servem para nada. Uma enormidade de coisas que hoje não funcionam mais."

Depois da cidade

Curadoria: Atila Regiani e Gisele Lima. No Centro Cultural TCU

A Cidade Estrutural é o ponto de partida para as obras dos artistas que se apresentam até fevereiro no Centro Cultural TCU. A proposta dos curadores Atila Regiani e Gisele Lima foi escolher obras que refletissem sobre memória, paisagem e cotidiano levando em conta a história da própria Cidade Estrutural, erguida em torno de um lixão transformado em aterro sanitário. "A exposição busca explorar questões relacionadas à memória, paisagem, cotidiano e futuro através de uma reflexão sobre um mundo em colapso. Essa reflexão, por sua vez, leva-nos a refletir sobre a resistência e a esperança", avisa a curadora, Gisele Lima.

Repositório de pulsões

De Clarice Gonçalves

Supernova

De Veridiana Leite. Na Referência Galeria de Arte

Em Supernova, Veridiana Leite apresenta 10 pinturas nas quais reflete sobre a noite e sobre o espaço de tempo entre o pôr do sol e o amanhecer. "É a esperança dos começos e de certa forma até de enxergar uma luz nessa escuridão. Essas paisagens são mais sentimentais do que reais, lugares imaginários do inconsciente, e são sobre as transformações que vou vivendo, mesmo que às vezes sejam de magia e outras perturbadoras", explica. Há duas formas de olhar para as telas, segundo a artista. Uma é por meio da aproximação, que permite a observação de detalhes abstratos, e a outra, a distância, transforma o quadro em uma paisagem que emerge de um fundo escuro. "Eu quis ressaltar os reflexos e as luzes que saem da pintura, por isso a escolha do fundo escuro. As águas representam os sentimentos e as emoções através de pinceladas mais soltas e gestuais, reflexos de luz e de sombra", diz a artista, que quis se debruçar sobre a impermanência da configuração do universo. Ainda na Referência, Clarice Gonçalves apresenta pinturas que mergulham em temáticas tabus como violência, abuso, misoginia e sexualidade.

A quem traspassaram

De Chico Tabibuia e Manuel Messias dos Santos. Na CAIXA Cultural

Artistas que nem sempre estiveram no centro da cena artística, Chico Tabibuia e Manuel Messias dos Santos assinam as obras dessa exposição. A arte como espaço de sobrevivência em uma sociedade rural dá origem ao trabalho de Tabibuia no final dos anos 1970, enquanto a produção de Messias se deu em um ambiente urbano marcado pelo racismo, pela desigualdade e pela hierarquização social.

Studio Drift — Vida em Coisas

Curadoria: Alfons Hug e Marcello Dantas. No Centro Cultural Banco do Brasil

As obras criadas pela equipe multidisciplinar dos holandeses Lonneke Gordijn e Ralph Nauta partem, principalmente, da luz para criar esculturas que exploram a relação da humanidade com a natureza e a tecnologia. As instalações e esculturas ficam expostas até janeiro e têm curadoria de Alfons Hug e Marcello Dantas. A ideia é refletir sobre como a natureza e a tecnologia podem conviver em harmonia. Para Dantas, o fato de os artistas estudarem o comportamento dos animais e tentarem reproduzi-lo em obras de arte é uma forma de escuta e de criação de uma linguagem em comum com o mundo animal.