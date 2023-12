'Os três Mosqueteiros' consagra clássico do francês Alexandre Dumas 'Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan' estreia com foco nas tramoias palacianas e personagem clássico de Alexandre Dumas

Dono de cinema envolvente, o antigo colaborador de Mathieu Kassovitz e Bertrand Tavernier aposta em corre-corre e em qualidade emocional no novo longa (exibido no Festival Varilux,) que traz D'Artagnan (François Civil) desesperado pela ausência da amada Constance Bonacieux (Lyna Khoudi) nas reviravoltas urdidas no reinado do respeitado Louis XIII (Louis Garrel), e que tem temperos das mãos do maquiavélico Cardeal de Richelieu interpretado por Eric Ruf (de Um belo domingo), capaz de dar instabilidade ao comando de uma nação.

Mesclando fugas e artimanhas políticas, o filme de capas e espadas tem um elenco formado por atores de ponta, como Vincent Cassel, responsável pela caracterização de Athos e que se alia a Pio Marmaï (Porthos) e Romain Duris (Aramis). Para completar, há ainda a presença da luminosa luxemburguesa Vicky Krieps, vista em filmes como Trama fantasma e Corsage.