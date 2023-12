Belo traz um Natal cheio de pagode para o público brasiliense

Ho-ho-ho um Feliz Natal a todos! Nesse clima de festa e alegria o bom velhinho da Bothanic decidiu presentear o público brasiliense com uma noite de samba. Considerado um dos maiores nomes do gênero no país, o cantor Belo desembarca na capital e tem a missão de trazer o clima de romance para o espaço, nesta sexta-feira (22/12), a partir das 18h. A festa também conta com as apresentações de Nossa Galera e Daniel Futuro.

Belo é lembrado pelas letras românticas, apresentações emocionantes e a inconfundível voz, que conquista o público desde o início dos anos 1990, quando começou a carreira como vocalista do grupo Soweto. O artista é dono de hinos consagrados do samba como Perfume, Intriga da oposição, Reinventar, Procura-se um amor, A lenda, Farol das estrelas, Tua boca e Para ver o sol brilhar.

Com mais de 30 anos de estrada, Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo, nunca deixou de se reinventar e atrair os fãs de todo país. Ao Correio, o cantor conta como é a relação com o público de Brasília e como percebe os fãs da capital. "A galera de Brasília é sempre muito calorosa e receptiva comigo e com o pagode em geral", declara.

O cantor promete colocar o público para dançar e curtir o melhor do samba. "Estou chegando pra gente fazer aquela festa", enfatiza Belo. O artista ainda destaca que está com as melhores expectativas possíveis para o show intitulado Jingle Belo. O espaço promete um clima mágico, iluminado com as luzes, alegria contagiante, numa apresentação que vai aquecer até o coração do Papai Noel.

Para o show, Belo garante cantar os clássicos da época do Soweto e da carreira solo. "Tem um pouco de tudo, estamos preparando uma apresentação especial", revela. Além do repertório, o artista ressalta que deseja levar uma mensagem de esperança para os fãs por meio das canções. "Quero que a minha música possa trazer sempre momentos de alegria, conforto, paz e que, através dela, a gente possa ser sempre feliz e grato pela vida", adiciona.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel