Marília de Alexandria e André Vidal fazem espetáculo com canções natalinas

Em clima de Natal, o Teatro CCBB recebe, nesta sexta-feira (22/12), a pianista Marília de Alexandria e o cantor lírico André Vidal para uma noite de canções, a partir das 19h. Promovido pelo Programa Educativo do CCBB Brasília, o evento é gratuito e promete um concerto encantador e emotivo com espírito natalino.

O recital faz parte do programa educativo, que se inicia no período das férias escolares. "É um repertório de músicas clássicas sobre o Natal, mas com composições autorais, bem diferente do que se costuma ser apresentado nessa época", enfatiza André Vidal, em entrevista ao Correio. A pianista Marília de Alexandria destaca: "A gente veio para trazer esse tipo de repertório mais erudito, de diferentes períodos e em diferentes línguas, mas com toda essa ambientação de Natal. Da nossa percepção, independente de crença, o concerto está leve, assim, iluminado, como é essa época de Natal mesmo".

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel