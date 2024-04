Viih Tube dá o troco em Cariúcha após apresentadora detonar Eliezer

Reprodução/ Instagram Viih Tube e Cariúcha

Viih Tube, atriz, na noite desta segunda-feira (15), deu o troco em Cariúcha, do Fofocalizando. Durante a atração, a apresentadora detonou Eliezer, marido da também influencer, pela confusão envolvendo o aniversário da filha do casal, Lua, com a cantora Manu Bahtidão.

Sem papas na língua, Cariúcha afirmou no Fofocalizando, que Eliezer vive na sombra da esposa. "Esse Eliezer, agora vou falar, é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, não vou com os córneos dele. E outra, ele só está na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele estava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na internet", disparou.

Indignada, Viih Tube se manifestou nas redes. A ex-BBB alfinetou Cariúcha dizendo que a apresentadora só é lembrada devido a Jojo Todynho.

"Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, acho que não tem problema eu falar de você também, né? Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, que graças a Deus não dou a mínima. Mas assim, já que você deu a sua, acho que posso dar a minha. Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Jojo, você acredita? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente não precisa falar, porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que não tem problema eu tentar te magoar, né?", desabafou.

TRETA: Viih Tube rebate Cariúcha, após a apresentadora falar de Eliezer: "Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é biscoiteiro, é a sua opinião […] Muitas pessoas só lembram de você por causa da Jojo!"pic.twitter.com/6O0rUsuFfG April 16, 2024

"Esse Eliezer é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, eu não vou com os córneos dele. E outra, ele só tá na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele tava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na… pic.twitter.com/TVjlDZwEnV — Cariúcha (@cariuchaoficial) April 15, 2024

