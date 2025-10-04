Festival em Taguatinga abre seletiva para bandas de rock

O Park do Rock abriu seletiva para bandas que queiram se apresentar em um dos dois palcos do evento. O festival ocorre de 31 de outubro a 2 de novembro no Taguaparque, em Taguatinga. Com entrada solidária (mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível), a expectativa é de receber mais de 30 mil pessoas.

O Park do Rock reúne amantes do estilo e motoclubes do Distrito Federal e de outros estados. Doze bandas vão se alternar em dois palcos ao longo do fim de semana na estrutura a ser montada exatamente onde ocorre a Festa de Pentecostes.

Os interessados têm até domingo (5/10) para acessar e preencher o formulário de inscrição, anexar o release em formato PDF, um vídeo em alta qualidade de som e imagem (pode ser vídeo de show/apresentação ou clipe) e enviar para a produção.

A organização do evento vai avaliar a performance, a sonoridade e o virtuosismo dos artistas.

Conheça o Parque do Rock

Com o objetivo de atrair toda a família, o espaço vai contar ainda com praça de alimentação, espaço kids, stands de tatuagem, tenda eletrônica com DJ’s da cidade e pista de skate.

Os shows prometem reunir gêneros do clássico ao pesado e do blues ao pop.

Mas quem não subir a um dos dois palcos principais ainda assim vai poder mostrar seu talento. A produção prepara um espaço chamado Tenda da Canja, onde qualquer um pode chegar e fazer um som sozinho, com amigos ou com outros músicos que estiverem no local.

No ano passado, a organização do Park do Rock foi a responsável pelo Motoparque, também em Taguatinga. Os três dias de apresentações ocorreram em dezembro e levaram mais de 27 mil adeptos do rock e do motociclismo ao Taguaparque, além de ter arrecadado mais de quatro toneladas de alimentos doadas para instituições sociais do DF e Entorno.

Park do Rock

31 de outubro, 1 e 2 de novembro

A partir das 17 horas

Entrada do Taguaparque – Taguatinga Norte

Entrada gratuita (mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível)

Classificação indicativa: livre