Suel celebra o Brazólia

Amanhã, o Brazólia comemora sete anos de história e promete um presente especial para o público, a apresentação do cantor de pagode Suel. Ao Correio, o cantor garante que será uma noite de grandes sucessos, emoção e novidades para celebrar a data em grande estilo ao lado de fãs e convidados.

“Brasília tem uma energia única! Sempre que eu subo no palco aí, sinto uma conexão forte com o público. É uma cidade que canta junto, vibra junto e me recebe com muito carinho”, conta Suel. “Tocar em Brasília é como estar entre amigos, é emoção garantida!”

O show terá um repertório que mistura clássicos do cantor com lançamentos recentes, incluindo sucessos como Me assume ou me esquece, Metade vai, metade fica e Três palavras. Entre as novidades, está o lançamento do single Uma bebê dessa, em parceria com Léo Santana, lançadohoje. “A música tem leveza e bom humor. Fala daquele crush que mexe com a cabeça e vira tudo de ponta cabeça. É divertida, pra cima, e já senti que o público está adorando”, contou o cantor.

Suel também destacou a experiência de dividir o microfone com o baiano: “Gravar com o Léo foi sensacional! Ele é talentoso, generoso e tem uma vibe incrível. A gente se conectou logo de cara e criou algo que mistura o pagode com o swing do axé. Foi uma honra dividir esse som com ele.”

Além do show de Suel, a festa contará com as apresentações de DJ Kacá e do grupo Tá na Medida, além de participações especiais.

Serviço

Suel no Brazólia

Amanhã, às 12h, no Brazólia (SGO Q 3 - Plano Piloto). Ingressos: R$ 70, no site Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos