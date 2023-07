François Ozon, em filme, consegue misturar crime, humor e feminismo

A atriz Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) é o centro das atenções em O crime é meu (foto: Carole Bethuel/Divulgação)

Crítica // O crime é meu ####

Assistir a um filme do francês François Ozon é incorrer em aprendizado. Ele já contestou a Igreja, o valor da eutanásia, embaralhou a lógica (em roteiros com amplas reviravoltas), discutiu o peso da sedução e do abuso e explorou a teatralidade e a dissimulação (no clássico 8 mulheres). Com O crime é meu, a mais nova produção dele, somos apresentados à misandria (o conceito oposto à misoginia). "Homens são nojentos! Porcos!", ataca a protagonista Madeleine (Nadia Tereszkiewicz), numa conjuntura que lhe parece minimamente razoável. Os homens abusam dela, que nunca fraqueja.

Um dos algozes lhe propõe salário em troca de horas numa garçonnière, outro lança um olhar "selvagem", tal qual predador e outro sentencia uma "vida dos sonhos", no papel de amante. Toda a ação do suspense de Ozon transcorre na Paris dos anos de 1930, quando depois da extrema cumplicidade da advogada e amiga Pauline (Rebecca Marder), Madeleine se sente confortável, como atriz de carreira estagnada, a assumir crime contra um renomado produtor de teatro. Segundo a suposta criminosa, foi obrigada a se juntar ao time de Medeia e Lucrécia Borgia para preservar a virtude diante de "homens patéticos".

Ainda que tropece em tipos como o "doce, paternal e caloroso" Palmarède (Dany Boon), Madeleine sabe tirar proveito, e especula dos dividendos aliados a roubos, chantagens e até mortes. Nesse conto encharcado de sororidade sobram "insinuações vergonhosas" e "corrupção". E o calvário de Madaleine vem divertido, emoldurado pelo roteiro repleto de frases de duplo sentido e pelo teatral tablado do tribunal. Numa fala, há personagem que consiga diferenciar a ação de "ser justo" a de "fazer justiça". Depoimentos com "memorização de falas" (por parte da atriz) e tiradas como a do repórter (Félix Lefebvre) — "Sou pago para ser indiscreto, mas tenho meus limites" — definem a ironia sempre presente em Ozon.

Além da citação indireta à sequência de crime vista em Crepúsculo dos deuses (Billy Wilder, não ao acaso, dirigiu ainda Semente do mal, de 1934 e que é conferido, num cinema, pelas personagens), Ozon ainda enaltece Danielle Darrieux (atriz de Semente do mal, e com quem ele trabalhou em 8 mulheres) e, de quebra, coloca em cena o talento de Isabelle Huppert, numa encenação rara, cheia de graça e timing. Ah! Ainda vale a curiosidade: com Claude Chabrol, em Violette Nozière (1978), Huppert venceu o Festival de Cannes (ao lado da também feminista Jill Clayburgh, de Uma mulher descasada), justo no papel de criminosa, supostamente, vítima de incesto.

Mais Huppert

Quem admira as atuações de Isabelle Huppert tem motivos para comemorar: além de figurar no elenco de O crime é meu, a estrela francesa lidera a cena do drama A sindicalista, com roteiro escrito a partir de obra da jornalista Caroline Michel Aguirre. No filme, que integrou o segmento Horizontes do Festival de Veneza, Huppert interpreta Maureen Kearney, em roteiro sujeito à discussão direta com a personagem. O filme traz à tona diversos acordos e jogos de interesse relacionados à indústria nuclear. O longa leva a assinatura de Jean Paul-Salomé, que dirigiu Huppert em A dona do barato (2019).