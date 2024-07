Cumieira Samba Pra Terreiro celebra mês da mulher negra no Calaf

Dhi Ribeiro estará amanhã no evento Cumieira Samba Pra Terreiro(foto: Divulgação)

O Calaf Brasília recebe neste sábado (20/7) a quinta edição do Cumieira Samba Pra Terreiro. Como atrações, o público terá a Banda Patacori, o DJ Odara e a participação especial de Dhi Ribeiro, cantora, compositora, produtora cultural e artista premiada. O evento celebra o mês da mulher negra latino-americana e caribenha e terá a feira KITANDA de Terreiro, que busca dar visibilidade para as mulheres negras e de terreiro empreendedoras.

Luazi Luango, diretor artístico e produtor executivo do Cumieira Samba Pra Terreiro, comenta sobre a importância do evento para aqueles que o realizam. "O evento é a resposta da vivência cotidiana de seus organizadores e artistas, cujo referencial de vida se dá pela Cultura de Terreiro. Nossas raízes são fincadas nos quintais, no samba pé no chão, no batuque e na ginga, nas celebrações das umbandas e candomblés que transcendem seus aspectos religiosos e se configuram como a cultura de um povo".

O Cumieira Samba Pra Terreiro é mais do que um evento de entretenimento. Segundo Luazi, o propósito é a celebração plena da negritude diversa. Propostas que exaltam a diversidade de raça e gênero são escassas e majoritariamente precarizadas pelo baixo investimento nessas produções."Tal qual os ensinamentos do orixá Exú, nos mantemos ávidos a atentos, investimos nas produções autônomas e na construção de redes de apoio que sustentam nossa proposta", comenta o diretor artístico.