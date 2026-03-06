Elas que comandam

03/03/2026 Bruna Gaston CB/DA Press. Restaurante Universal, 210 Asa Sul. Diretora Comercial Estefanía Morey (foto: Bruna Gaston/CB/D.A Press)

Setor historicamente marcado por desigualdades de gênero, a gastronomia vive uma nova era de forte presença feminina no comando de restaurantes e empreendimentos de sucesso. Tipicamente colocadas "atrás do fogão" dentro de casa, as mulheres que foram, por muito tempo, escanteadas quando o assunto era cozinha profissional, agora ocupam espaços de prestígio e redefinem padrões de liderança dentro do universo da culinária.

Inspirada pela mãe desde a infância, Babi Frazão, proprietária do Afeto e vencedora do MasterChef Profissionais 2023, ainda se lembra da sensação de ver Helena Rizzo ganhar o prêmio de melhor chef mulher do mundo, em 2014, quando estagiava na cozinha do renomado Maní. "Foi uma grande conquista vê-la alcançar esse título. Foi algo que me motivou muito, que foi muito importante na minha trajetória profissional", conta.

Também "cria" de Helena, a brasiliense Júlia Almeida atualmente assina o menu sazonal do The Plant e busca abrir caminhos para a presença feminina na gastronomia. "Eu me considero uma forte representante da categoria de mulheres como liderança e trabalho muito para que mais de nós se profissionalizem e estejam dentro do mercado", afirma a chef.

Para além dos fogões, também ganham destaque as proprietárias, gerentes, sommelières e empreendedoras que comandam os restaurantes, como é o caso de Estefanía Morey, cabeça por trás do famoso Universal. "Minha história começou com o desafio de estruturar e fortalecer uma marca que já tinha identidade e tradição, mas que precisava de posicionamento estratégico, cultura organizacional clara e visão de crescimento", explica.

Por trás de um ícone

À frente do Universal há quase 10 anos, Estefanía Morey celebra a boa fase de um dos ícones da gastronomia brasiliense. No fim de 2025, o conhecido ponto da 210 Sul foi um dos vencedores do TripAdvisor's Travellers' Choice Awards, uma das premiações mais respeitadas do setor. A casa figurou entre um grupo seleto de apenas oito restaurantes brasileiros premiados como os melhores do mundo e alcançou o 9º lugar na categoria de "Tesouros escondidos" do prêmio.

Para Estefanía, o sucesso do Universal, em atividade desde 1997, vem da soma de três pilares: constância, identidade e cuidado genuíno. "Somos um restaurante que une gastronomia autoral com ambiente acolhedor e experiência sensorial. Temos DJ de quinta a sábado, música ambiente, espaços como o mezanino para eventos, área externa com jardim e um atendimento que faz questão de chamar o cliente pelo nome", garante a responsável pela casa.

"Nosso diferencial é encantar — não apenas servir. Aqui, o cliente não é mesa, é convidado", declara. Estefanía, inclusive, conheceu o Universal ainda como clientela. Começou a frequentar o restaurante aos cinco anos de idade, acompanhada pela mãe peruana, que era guia turística e levava os grupos de visitantes para almoçar na casa.

Ainda sob o comando da chef Mara Alcamim, a atual proprietária começou trabalhando no atendimento dos clientes, eventualmente se tornando responsável pelas compras, estocagem, produção e operacionalidade do restaurante. "Ao longo dos anos, fui assumindo a liderança do projeto, organizando processos, equipe, experiência do cliente e comunicação. Hoje, mais do que gerir um restaurante, eu lidero uma marca que entrega memória afetiva", resume.

Para ela, estar à frente do Universal é uma construção diária. "Gastronomia é detalhe, constância e sensibilidade. São quase 10 anos de ajustes, decisões estratégicas, expansão de espaços, fortalecimento de equipe e posicionamento de marca", destaca Estefanía, que trabalha lado a lado com o chef Rogério Evangelista.

"Ele traduz emoção no prato, eu estruturo a experiência como um todo — atendimento, ambiente, comunicação, eventos, relacionamento com clientes e parceiros. É uma parceria de complementaridade: ele cuida da excelência gastronômica, eu cuido da jornada completa do cliente. Quando esses dois mundos se alinham, o resultado é memorável", garante a diretora comercial.

No assunto menu da casa, Estefanía indica o picadinho Universal (entre R$ 95 e R$ 129) para os que desejam conhecer a essência do restaurante. "É um prato que traduz nossa identidade: generoso, saboroso e bem executado", descreve a responsável pela operação. Para harmonizar, a sugestão é o Latitud 33 Malbec (R$ 139), vinho "equilibrado, macio e que conversa muito bem com carnes e molhos mais intensos", segundo ela. "Se a proposta for algo mais leve, o Aresti Estate Select Chardonnay (R$ 149) é elegante e versátil", acrescenta.

Outros destaque do cardápio é o especial frutos do mar (R$ 249), polvo grelhado ao coulis de tangerina espuma leve de wasabi, acompanhado por salada de quinoa, tomate confit, pistache e castanha-do-Pará trufada.

Profissão que virou paixão

Joia da gastronomia local, Júlia Almeida adianta que sua relação com a culinária não começa, necessariamente, a partir de uma história de amor. "A cozinha, inicialmente, foi a maneira que eu encontrei de alcançar minha independência financeira", relata a chef. Sonhando em conhecer o mundo e morar no exterior, a paixão pelo fogão, as panelas e os sabores veio só após a faculdade, quando começou profissionalmente na área em que cresceu vendo a mãe trabalhar.

"Esse amor surgiu quando eu comecei entender os ingredientes, a experimentar coisas novas, a conhecer processos e a conhecer também as pessoas que estavam dentro dos restaurantes. As relações que eu fiz e os profissionais incríveis que passaram pela minha vida fazem parte da pessoa que me tornei", declara Júlia.

Logo após a graduação, a brasiliense buscou se aperfeiçoar nas cozinhas de São Paulo. "Eu fiz um plano dos chefs que eu queria trabalhar durante o tempo que eu passasse lá. Das mulheres que faziam parte dessa lista, eu consegui trabalhar para todas — Helena Rizzo, do Maní, Carla Pernambuco, do Carlota, e a Janaina Rueda, do Bar da Dona Onça", lista Júlia.

"Na época, não tínhamos tantas referências como existem hoje, mas três são grandes inspirações, que eu tive a oportunidade de trocar muito", celebra a chef. Hoje, a brasiliense afirma ser a mulher que sempre sonhou em ser. "Ainda tenho muitos sonhos e planos, claro, sempre falando sobre Brasil, sobre a nossa história, nossos insumos e sobre mulheres pretas, mães…", ressalta.

De volta a Brasília desde 2018, Júlia atualmente assina o menu sazonal do restaurante The Plant, que muda a cada dois meses. O destaque do cardápio de verão (R$ 79 — três etapas), para ela, é o prato Minas ao cubo, composto por peito de frango, creme de milho, pamonha assada de milho com mix de queijos, milho tostado e defumado com bacon e salada crítica de agrião.

No fim do ano passado, Júlia também foi responsável por assinar o cardápio do Terra Nova, novo restaurante do Itamaraty, e atualmente tem tocado o projeto Senac Eixo Monumental, novo empreendimento de gastronomia com café-escola, restaurante-escola e espaço multissensorial. A inauguração está prevista ainda para este semestre.

Amor pela cozinha nacional

Chef do Sallva Bar & Ristorante, a brasiliense Fabiana Pinheiro começou cedo na cozinha, seguindo os passos da tia, Vera, e a avó, Mariquinha. "Foram elas que me ensinaram a buscar o conhecimento sobre as origens dos alimentos e a produzir tudo de maneira artesanal", ressalta a proprietária da casa que tem como um dos pilares a priorização do trabalho de produtores locais. A profissionalização, porém, veio "só" há 18 anos, em meio a um doutorado de Arquitetura na Espanha. "Me apaixonei pela cozinha mediterrânea", revela Fabi, como é carinhosamente apelidada.

"Morei por 10 anos fora do Brasil, mas sempre ficava imaginando como seriam ainda mais saborosos os pratos que eu comia se fossem preparados com os ingredientes e o toque brasileiro", lembra. Apaixonada pelos sabores nacionais, Fabi tem como destaque no menu do Sallva o pirarucu de manejo sustentável da Amazônia (R$ 150), servido com nhoque de banana da terra e molho Alfredo. "Meu queridinho", afirma a chef.

De mãe para filha

“Me apaixonei pela cozinha vendo a minha mãe”, declara a chef Babi Frazão. Logo quando saiu do ensino médio, a responsável pelo restaurante Afeto e vencedora do MasterChef Profissionais 2023 escolheu a gastronomia como formação superior. “Essa relação mais familiar e afetiva com a culinária sempre esteve muito presente na minha casa. Então, quando eu precisei escolher a minha trajetória profissional, eu fui diretamente nesse meio onde eu estava inserida”, narra.

Porém, nem tudo foram flores — quando começou, há 16 anos, a representatividade feminina na gastronomia não era tão comum, conta Babi. “A mulher sempre esteve presente na cozinha, mas a culinária profissional só cabia aos homens”, lembra. “Precisei de muita força, resiliência, coragem e responsabilidade para assumir esse compromisso no mundo da culinária”, afirma a chef.

Dentro de casa, no entanto, o que não faltaram foram referências para Babi, que cresceu admirando os dotes culinários da avó, da tia e da mãe, Marinalva Frazão, hoje também formada em gastronomia. “Ela trabalha comigo no Afeto há mais de quatro anos e é alguém que eu admiro muito profissionalmente”, elogia a filha.

Em meio às opções do menu do Afeto, Babi tem como carro-chefe o bao (R$ 33), pão chinês com recheio de camarão empanado, teriyaki de tucupi preto e pimentas brasileiras. “Ele surgiu de um projeto de 8 de março em que fui desafiada a criar um prato que falasse da minha trajetória como mulher”, diz a chef. “Ele veio à mente quando eu pensei na força e representatividade feminina e transformei em algo que até então não era desenvolvido”, explica.

Outros destaques do cardápio são o peixe com molho de moqueca (R$ 83), criado em homenagem à mãe, e o bolo de coco (R$ 29), que tem como referência a casa de vó. “Meus pratos representam pessoas da minha família e a figura feminina. A comida baiana, por exemplo, traz muito dessa representação, por meio da figura das baianas, e eu trouxe isso pro meu cardápio”, finaliza Babi.

