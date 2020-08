Maia diz não querer provocar desgaste e volta a cobrar reforma administrativa

AE Agência Estado

(foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a cobrar do presidente Jair Bolsonaro o envio da reforma administrativa ao Congresso e disse esperar convencer o governo de que a intenção para se aprovar essa medida não é provocar desgaste.

"Vamos continuar torcendo e trabalhando para que o governo entenda que não estamos querendo a reforma para desgastar o governo, prejudicar o governo, muito pelo contrário. Nós entendemos que essas reformas fortalecem o governo, independentemente de quem estiver presidindo", disse Maia nesta segunda-feira, 17, em entrevista à TV Tropical RN.

Maia disse que a reforma administrativa pode melhorar a qualidade do ensino público. "Precisamos acabar com a distância entre a educação pública e a privada".

O deputado disse ainda que espera que as eleições municipais deste ano não atrapalhe o andamento do parlamento. "Ideal é que a gente não deixe que a pauta do congresso fique misturado com eleições", disse.