Gustavo Montezano, presidente do BNDES, testa positivo para covid-19

IS Ingrid Soares

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, testou positivo para coronavírus nesta segunda-feira (17/08). Em nota, o banco afirmou que desde o início dos sintomas, Montezano tem cumprido todas as medidas de isolamento social. Ainda segundo o texto, o estado de saúde de Montezano “é bom e ele seguirá exercendo suas atividades, em regime de home office”.



No primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro, oito ministros foram diagnosticados com o novo coronavírus: o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto; o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário; Milton Ribeiro, ministro da Educação; Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania; Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações.



A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também testou positivo para covid-19 no último dia 30, dias após o diagnóstico do presidente Jair Bolsonaro, no dia 7. O chefe do Executivo passou cerca de 20 dias em quarentena, despachando por videoconferência no Palácio da Alvorada.



No último dia 14, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, conhecido como número “04”, também contraiu covid-19. A esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloisa Bolsonaro, foi outro nome recente a ter sido infectado pelo vírus.