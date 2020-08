Horário de atendimento em agência da Caixa é reduzido a partir de hoje

MB Marina Barbosa

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai reduzir em uma hora o tempo de atendimento das suas agências bancárias, a partir de hoje. Com isso, elas vão funcionar entre às 8h e às 13h para o atendimento de serviços essenciais. A abertura das agências bancárias foi antecipada para às 8h em maio, devido à grande demanda registrada durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo nos dias de pagamento do auxílio emergencial. Desde então, elas vinham funcionando das 8h às 14h para o atendimento de casos essenciais.

O banco não explicou o motivo da mudança no horário de atendimento. Porém, garantiu que “não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento serão atendidas”. Ou seja, se chegar antes das 13h, o trabalhador deve ser atendido, mesmo que esse atendimento ultrapasse o horário de funcionamento das agências.

A instituição informou ainda que “os recursos do saque emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem”. E avisou que “os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo, podem enviar a documentação pelo próprio App”.

“A Caixa orienta os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais”, reforçou. Ainda assim, muita gente deve recorrer às agências bancárias nos próximos dias. É que nesta terça-feira, primeiro dia do novo horário de atendimento, também tem início o pagamento de agosto do Bolsa Família. Um pagamento que vai garantir a quinta parcela dos R$ 600 para quem trocou o Bolsa Família pelo auxílio emergencial na pandemia.

Além disso, começa nesta terça-feira o pagamento do abono salarial de 2020/2021 para os trabalhadores nascidos em agosto que ainda não receberam o benefício por meio de crédito em conta. Segundo a Caixa, cerca de 736 mil trabalhadores poderão sacar o abono nos terminais de autoatendimento, nos Correspondentes Caixa Aqui e nas agências do banco, bem como nas unidades lotéricas. O saque pode ser feito até 30 de junho de 2021.