Apple se torna 1ª empresa americana a alcançar valor de US$ 2 trilhões

JR Jailson R. Sena*

Alavancada pelo lançamento de novos serviços, a Apple alcançou o valor de mercado de US$ 2 trilhões nesta quarta-feira (19/8). Com isso, a gigante da tecnologia se tornou a primeira empresa americana de capital aberto a atingir esse valor.

O feito foi impulsionado por serviços de assinatura como Apple Music, Apple TV+, iCloud e Apple Arcade. Porém, o iPhone ainda é o carro chefe da empresa, com faturamento maior que US$ 20 bilhões por trimestre. Para se ter ideia, as vendas do aparelho na China aumentaram 225% no segundo trimestre deste ano em relação aos primeiros três meses. Os dados são da consultoria de mercado em tecnologia Counterpoint Research.

O novo marco de valor de mercado é um sinal de recuperação e do bom desempenho dos principais índices de ações dos Estados Unidos, que contornaram as quedas provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Vale ressaltar que a empresa não é a primeira do mundo a alcançar esse valor. A Saudi Aramco, maior petrolífera estatal saudita, obteve esse valor de mercado no final de 2019.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Jordão