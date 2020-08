Banco Central cria grupo de trabalho para avaliar emissão de moeda digital

MB Marina Barbosa

(foto: Divulgação/Banco Central)

O Banco Central (BC) criou um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de emitir moedas digitais no Brasil. A moeda digital tem sido apontada como o futuro das relações financeiras pelo BC e se diferencia das criptomoedas como os bitcoins porque tem o mesmo valor das moedas que já são emitidas pela autoridade monetária. Ou seja, seria uma espécie de "real digital".

"Com o intuito de antever o futuro das relações financeiras, o Banco Central formou um grupo de trabalho para discutir impactos de uma eventual emissão de moeda digital no Brasil", anunciou o BC nesta quinta-feira (20/08).

Em comunicado enviado à imprensa, o BC afirmou que a emissão de moeda digital por bancos centrais (CBDC na sigla em inglês, central bank digital currency – CBDC) tem sido "objeto de estudo mundial" e "pode ser uma possibilidade para aprimorar o modelo vigente das transações comerciais entre as pessoas e mesmo entre países".

A autoridade monetária também explicou que "uma CBDC distingue-se de criptomoedas sem fidúcia (garantia) nacional, como bitcoins, porque trata-se de apenas uma nova forma de representação da moeda já emitida pela autoridade monetária nacional, ou seja, faz parte da política monetária do país de emissão". Uma CBDC é, portanto, a mesma moeda que já circula no país, só que emitida de uma forma digital. Isto é, uma espécie de "real digital".

Estudos

Com esse grupo de trabalho, "o BC pretende investigar os alcances de uma CBDC, assim como os benefícios para a sociedade, considerando as especificidades e os desafios do contexto nacional". "A iniciativa avaliará, também, como uma moeda eletrônica pode trazer benefícios complementares aos que estão sendo introduzidos com a implantação do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, que começa a funcionar em novembro", acrescentou.

Entre os objetivos do grupo de trabalho, estão, portanto, "a proposição de modelo de eventual emissão de moeda digital, com identificação de riscos, incluindo a segurança cibernética, a proteção de dados e a aderência normativa e regulatória e a análise de impactos da CBDC sobre a inclusão e a estabilidade financeiras e a condução das políticas monetária e econômica".

O BC não informou os prazos imaginados para esses estudos. Ou seja, em quanto tempo a autoridade monetária deve ter dados e tomar uma decisão sobre a possibilidade da emissão de uma moeda digital no Brasil. Porém, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já disse diversas vezes que a moeda digital será o futuro do sistema de transações financeiras. Para ele, a criação do PIX - o sistema de pagamentos instantâneos que será lançado em novembro pelo BC - é apenas o início desse processo de digitalização da moeda brasileira.