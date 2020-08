Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, adia encontro de 2021

AF Agência France-Presse

O Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), que normalmente é realizado em janeiro, foi adiado "até o início do próximo verão [inverno no Brasil]", já que não há condições de organizá-lo "de forma segura" - afirmou a direção do evento, em um comunicado.

De acordo com um porta-voz da organização, "o Fórum Econômico Mundial decidiu (...) reprogramar o encontro anual 2021 em Davos para o início do próximo verão".

Ainda segundo o porta-voz, a decisão foi tomada seguindo "o conselho dos especialistas".

"A decisão não foi fácil, já que é urgente reunir os líderes mundiais para formar uma grande retomada pós-covid".

Embora a organização não tenha fornecido detalhes sobre as datas exatas do Fórum 2021, deu a entender que pode não acontecer em Davos: "Receberão detalhes sobre data e local do nosso Fórum anual reprogramado assim que tivermos as condições para garantir a saúde e segurança de todos os participantes e daqueles que os recebem".

No início de junho, a direção do Fórum Econômico Mundial manifestou seu desejo de manter o encontro anual na pequena cidade dos Alpes suíços, mas em uma "configuração sem precedentes, com diálogos presenciais e virtuais".

Agora, além da cúpula física reprogramada para o próximo verão (hemisfério norte), a direção do Fórum afirmou que organizará na semana de 25 de janeiro "diálogos telemáticos de alto nível nos quais os líderes mundiais poderão compartilhar seus pontos de vista sobre o mundo de 2021".