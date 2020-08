Dólar cede com realização parcial antes de Powell; fiscal e Guedes estão no radar

AE Agência Estado

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O dólar ajusta-se em baixa, em meio a um movimento de realização parcial de ganhos acumulados de cerca de 40% no ano. O mercado de câmbio devolve apenas parte das altas de quarta-feira, 26, porque persistem temores fiscais e de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, saia do governo Bolsonaro.

A equipe econômica negou a saída de Guedes ontem, mas não dissipa a desconfiança do mercado. Guedes brincou sobre as especulações no mercado dizendo que havia um "complô" para derrubá-lo em Brasília. A expectativa agora é pela apresentação, na sexta-feira, da segunda versão do programa Renda Brasil ao presidente Jair Bolsonaro.

No radar estão ainda os presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos, Jerome Powell, e do Brasil, Roberto Campos Neto, que discursam no simpósio em Jackson Hole pela manhã.

Às 9h22 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,38%, a R$ 5,5950 e o dólar futuro de setembro recuava 0,33%, a R$ 5,5940.