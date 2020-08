TIM amplia capacidade de rede móvel em hospitais do Distrito Federal

SK Simone Kafruni

(foto: ISMARINGBER)

Em meio à pandemia da covid-19 e medidas de distanciamento e isolamento social, a internet se tornou ainda mais essencial, sobretudo, na rede hospitalar. Para aumentar a qualidade da comunicação de profissionais de saúde e pacientes, a TIM ampliou a capacidade de rede e cobertura de internet em seis hospitais do Distrito Federal. A operadora instalou sistemas indoor — redes de internet em ambientes internos — nas unidades do Santa Lúcia, Santa Luzia, Hospital do Coração, Hospital Brasília, Hospital Anchieta e Maternidade Brasília. No Hospital Santa Helena, a implantação está em fase final de ativação.



“Com a instalação deste sistema indoor, conseguimos dobrar a capacidade da rede nestes hospitais, com uma cobertura dedicada para cada um deles. Nas primeiras medições pós-ativação, já tínhamos cerca de 500 conexões simultâneas na hora de maior movimento”, afirmou o gerente de Engenharia da Rede da TIM no Centro-Norte, Anderson Machado.



Além do aumento da cobertura de internet e da capacidade nos hospitais privados, a TIM otimizou parâmetros técnicos para melhorar a cobertura de rede nos hospitais públicos. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a operadora tem feito mapeamentos contínuos de análise de tráfego na internet móvel nas áreas onde funcionam os hospitais de referência para tratamento da covid-19, como o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), por exemplo, assim como nos hospitais de campanha, especialmente o localizado no Estádio Nacional Mané Garrincha.



Experiência

Anderson Machado explica que a medida permite ampliar a experiência no uso de equipamentos e procedimentos que dependem da internet, além de melhorar a qualidade das videoconferências realizadas entre pacientes e profissionais de saúde com restrições de contato com seus familiares e amigos. “A expansão da rede permite melhorar a performance para transmissão de fotos, vídeos, músicas, serviços de streaming e redes sociais, entre outras aplicações”, disse o gerente da TIM.