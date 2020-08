Corte no auxílio frustraexpectativas de renda

MB Marina Barbosa

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 18/8/20)

A possibilidade de redução do valor do auxílio emergencial dos atuais R$ 600 por mês para R$ 300 até o fim do ano, como indicam interlocutores do governo, vai provocar uma redução súbita nos ganhos dos brasileiros de baixa renda. Estimativas da Fundação Getulio Vargas (FVG) avaliam que, com esse valor, o auxílio vai garantir um ganho de apenas 1% para essa população em relação ao início da crise. E, no caso dos informais, não haverá ganho nenhum. Ao contrário, haverá queda de 3% na renda, em relação ao período pré-pandemia, pois o auxílio não vai conseguir cobrir as perdas financeiras provocadas pela crise da covid-19.

Embora o novo valor do auxílio não tenha sido confirmado oficialmente, a redução do montante pago mensalmente já está decidida. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que “não dá para manter os R$ 600”. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente disse que o auxílio “não é aposentadoria”. “Tem cara que reclama que é pouco, mas custa para todo mundo R$ 50 bilhões por mês. A gente não tem como se endividar mais”, reclamou. “É pouco para quem recebe, mas ajuda, pô. É melhor que nada.”

O estudo da FGV explica que, nos atuais R$ 600, o auxílio emergencial conseguiu ampliar em 34% a renda dos brasileiros de baixa renda que recebem o benefício. O incremento chegou a 39% no caso dos trabalhadores informais. Por isso, o benefício tem sido apontado como um dos principais vetores da melhora da economia e aumento de popularidade de Bolsonaro, sobretudo no Norte/Nordeste.

Esse cenário, contudo, deve mudar se o auxílio for reduzido para R$ 300. Segundo a FGV, os informais terão perda de 3% na renda, já que ainda não conseguiram retomar as atividades em boa parte do país e estão recebendo menos do que o normal onde já voltaram a trabalhar. A queda será ainda maior em atividades como as de cabeleireiros e manicures (-17%), motoristas de aplicativo (-12%) e vendedores ambulantes (-9%).

“Para os informais, a redução do auxílio vai representar perda de renda”, resumiu o coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, Lauro Gonzalez. Autor do estudo, Gonzalez diz que a diminuição será sentida sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, que têm renda mais baixa. Por isso, afirma que o corte no auxílio, embora necessário do ponto de vista fiscal, pode atrapalhar os planos do ministro Paulo Guedes de ter uma retomada em V. “O auxílio segurou o consumo e teve um efeito muito positivo na economia. Sem isso, a recuperação da economia vai depender do que será feito para mitigar os efeitos da crise”, avaliou.

“A prorrogação é fundamental, porque ainda estamos em uma situação de pandemia. E ainda terá um impacto no PIB. Porém, esse impacto vai ser reduzido. Digamos que, com R$ 300, as famílias vão conseguir comprar a cesta básica e subsistir, mas talvez não pagar o aluguel ou comprar outras coisas”, reforçou o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Joilson Cabral.

Ele calcula que o auxílio reduziu em quatro pontos percentuais a queda do PIB do Brasil em 2020, que deve chegar perto de 5%, já que ajudou as famílias de baixa renda a manter o consumo de bens essenciais e fazer outras despesas. No Nordeste, por exemplo, houve aumento das vendas de material de construção e eletrodomésticos.

Perdas e ganhos

O impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros:

» 18% foram a perda média de renda do brasileiro na pandemia

21% foi a perda de renda dos trabalhadores informais

» 34% são o ganho de renda proporcionado pelo auxílio emergencial

39% são o ganho de renda dos informais com o auxílio emergencial

» 1% será o ganho médio se o auxílio for de R$ 300

-3% serão a perda dos informais, mesmo com o pagamento do auxílio

Fonte: FGV





Renda Brasil ainda não tem data

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não conseguiu concluir até ontem um desenho para o programa Renda Brasil que agrade ao presidente Jair Bolsonaro, nem estimou a data na qual conseguirá apresentar a proposta. Fontes da equipe econômica confirmaram: nada está definido.

Em uma videoconferência para empresários da indústria do aço, Guedes minimizou os atritos com o presidente e fez uma analogia com o futebol sobre as críticas que recebeu do chefe do Executivo, quando propôs o fim do abono salarial para custear o novo programa.

Em tom de brincadeira, o ministro disse que Bolsonaro “cometeu uma falta grave fora da área que quase foi “pênalti”. Guedes reforçou várias vezes que o presidente “está ciente de que precisa respeitar o teto de gastos”, para evitar o descontrole fiscal após a pandemia.

“Passamos da fase de preservar o emprego. Temos que voltar para o trilho do desenvolvimento e da prosperidade. O caminho da miséria, já conhecemos”, afirmou. Para o ministro, a economia já está se recuperando em “V” e é preciso retomar a agenda de reformas estruturais e privatizações. Segundo Guedes, caberá ao presidente bater o martelo sobre o valor do benefício e definir o “timing” político para o programa, que deve substituir o Bolsa Família.

Em meio ao impasse para a definição dos valores do Renda Brasil e do auxílio emergencial para os próximos quatro meses, Bolsonaro decidiu ouvir os líderes da base aliada para sentir o clima do Congresso, antes de decidir qual deve ser a melhor saída. O Correio apurou que, logo após ouvir as novas propostas da equipe econômica, em uma reunião que não constava na agenda oficial, na manhã de ontem, o presidente pediu para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), convocar as lideranças aliadas para um encontro no Palácio do Alvorada na terça-feira.

Contudo, Guedes precisará incluir a previsão do Renda Brasil na proposta do Orçamento de 2021 ainda neste fim de semana, porque a peça orçamentária será entregue ao Congresso na segunda.

Com a demora do governo para lançar o Renda Brasil, parlamentares tentam articular a tramitação de propostas de renda básica nas duas Casas. A bancada do PT no Senado, por exemplo, quer acelerar a tramitação do projeto de lei que amplia o Bolsa Família, o PL nº 4.106/2020, elevando o valor do benefício para R$ 300 e a base de beneficiários, sem acabar com os programas assistenciais atuais.

Um dos autores do PL, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse ao Correio que pretende apresentar na terça-feira, durante a reunião de líderes do Senado, um requerimento para debater melhor o assunto entre os parlamentares, por meio de uma audiência pública.

Segundo o documento, após a pandemia, o número de desempregados deve aumentar e o total de famílias que necessitam do benefício poderá chegar a 30 milhões. A proposta do programa Mais Bolsa Família prevê um gasto anual de R$ 230 bilhões para esse cenário e o custeio, de acordo com Carvalho, vai depender da aprovação da reforma tributária.

“É preciso que o Congresso faça uma reforma que tribute mais a renda e o patrimônio, inclusive, com uma tributação diferenciada para os setores produtivos. Ela é fundamental para o governo encontrar recursos de maneira consistente”, afirmou Carvalho.

Presidente da Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, o deputado João Campos (PSB-PE) também defende que a renda básica seja financiada pela tributação da classe mais alta. E reforçou que, caso o governo deixe o Renda Brasil para depois, o Congresso pode dar o pontapé inicial sobre o assunto. “O auxílio emergencial protege quase 50% da população, hoje. Se acabar, só 20% continuarão protegidos. É perigoso não ter uma alternativa perene de renda básica. Então, o Parlamento pode aprofundar esse debate”, disse. (Com Marina Barbosa)

