CNPS recomenda ampliação da margem do crédito consignado para aposentado

AE Agência Estado

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) recomendou que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia encaminhe proposta legislativa para ampliar em cinco pontos porcentuais (pp.) a margem do crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS.

A recomendação é para o período em que durar o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus, ou seja, até 31 de dezembro de 2020.

A manifestação do CNPS foi feita por meio de Resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 31, e foi aprovada em reunião do conselho realizada no dia 27 de agosto.