Projeto de Orçamento para 2021 prevê gastos com pessoal e encargos de R$ 337,345 bilhões

VB Vera Batista

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, apresentado ao Congresso Nacional, o Poder Executivo prevê gastos com pessoal e encargos sociais de R$ 337,345 bilhões, o equivalente a 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas do país) e 22,2% das despesas totais, que no ano que vem serão de R$ 1,516 trilhão. Houve uma queda em relação ao PIB na comparação com 2020, quando as despesas nessa rubrica foram de 4,6% do PIB.

De acordo com a peça, “o cenário projetado para 2021 a 2023 se baseia em parâmetros estimados conforme premissas conservadoras - déficits persistentes, porém cadentes, devido ao teto dos gastos”. Os gastos para enfrentamento da calamidade estão restritos a 2020. A previsão é de que, com reformas implementadas – tributária e administrativa – , “a economia pode responder com ganhos de produtividade. Com maior crescimento haverá aumento da receita primária”.