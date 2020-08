Ministro da Saúde nomeia veterinário para assumir departamento de imunização

ME Maria Eduarda Cardim

(foto: Divulgação)

Em meio a discussões sobre a desejada vacina contra a covid-19, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o veterinário Lauricio Monteiro Cruz para exercer o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde. O ato foi publicado nesta segunda feira (31/8) no Diário Oficial da União (DOU).

O departamento, que Laurício comandará, é responsável pelo Programa Nacional de Imunização e terá papel fundamental na distribuição da vacina contra o novo coronavírus.

O DEIT vinha sendo comandado interinamente pelo diretor Marcelo Yoshito Wada, que também é veterinário. Antes disso, na gestão de Mandetta, o médico infectologista Júlio Croda era o responsável pelo setor.

Laurício Cruz, o novo diretor do DEIDT, é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) e ingressou no quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em 1989.

Segundo o currículo disponível na internet, Laurício atuava como subsecretário substituto de Subsecretaria de Vigilância à Saúde e gerente substituto da Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal.