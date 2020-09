Dólar passa a cair após ADP ruim e com percepção de alívio fiscal

AE Agência Estado

(foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/1/19)

Após abrir em alta nesta quarta-feira, o dólar passou a cair no mercado à vista, acompanhando a virada para baixo do contrato futuro de outubro, após o dado de emprego do setor privado dos EUA pior que o esperado em agosto. Lá fora, após o indicador, a moeda americana apenas desacelerou a alta frente divisas principais e emergentes e ligadas a commodities.

O relatório ADP mostrou a criação de 428 mil empregos privados em agosto, muito abaixo da previsão dos analistas (+1,17 milhão). O resultado aumenta a expectativa sobre o relatório oficial do mercado de trabalho (payroll) americano, que sai na sexta-feira.

Internamente, ajuda também na queda do dólar uma melhora da perspectiva de andamento das reformas e após a aprovação da Lei do Gás na Câmara, ontem à noite. Nesta quinta-feira, o governo deve enviar a reforma administrativa para o Congresso,

Por isso, o salto do IPC-Fipe de agosto para 0,78%, ante 0,25% em julho, fica em segundo plano. O destaque da agenda hoje é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com sua participação no fórum sobre mercados emergentes (10h) e depois no lançamento da cédula de R$ 200,00 (13h30).

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,47%, a R$ 5,3618. O dólar futuro de outubro recuava 0,68%, a R$ 5,3680.