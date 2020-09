TAP volta a operar no Aeroporto de Brasília e retoma voos internacionais

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Jose Roberto Pereira/Inframerica/Divulgação)

A companhia aérea TAP retomou suas operações regulares no Aeroporto Internacional de Brasília, nesta quinta-feira (3/9). A empresa havia interrompido seus voos em 16 de março. Agora, cinco meses depois, volta a capital federal com novos protocolos sanitários. O avião vindo de Lisboa, Portugal, pousou às 5h10 em Brasília. O voo chega todas as segundas e quintas às 05h10, e decola as quartas e sábados às 18h55.

Ainda não há data para o início dos demais destinos internacionais que operam no terminal aéreo brasiliense. A Copa Airlines estuda regressar em outubro. Já as empresas brasileiras seguem analisando o mercado atentas ao cenário de contágio do vírus nos países.

“Estamos reabrindo a área internacional com os mais elevados níveis de higiene”, declarou Roberto Luiz, head de negócios aéreos da Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília. Para o executivo, a retomada deste primeiro voo internacional depois de meses sem operações para o exterior será de muita atenção e cuidado.

“Nossas equipes foram treinadas e estamos redobrando nossa atenção tanto na limpeza quanto em ações e tecnologia que tragam conforto para que o passageiro possa viajar tranquilo. Este é um voo importante que liga a capital do nosso país a Portugal, um relevante centro de conexão para diversas cidades europeias. Nossa parceria com a TAP é de longa data e estamos confiantes com o retorno do voo”, explica.

A Inframerica vem tomando diversas medidas preventivas contra a covid-19. Com a reabertura da área internacional as ações se intensificarão ainda mais. O espaço recebeu a sinalização necessária para manter o distanciamento social, pontos de álcool gel foram distribuídos em todo o percurso do passageiro e os bombeiros civis da concessionária vão medir a temperatura de quem embarca e desembarca em Brasília.

Desinfecção

Nessa quinta-feira (2/9), a área internacional recebeu uma desinfecção meticulosa. Um grupo de bombeiros civis da Inframerica e da equipe de limpeza do Aeroporto de Brasília, que participou do treinamento dado pelas equipes especializadas do Comando Conjunto Planalto — formado por unidades da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira — estão colocando em prática o procedimento de descontaminação da infraestrutura aeroportuária. Os profissionais utilizaram roupas específicas para a desinfecção e o acesso às áreas onde foram aplicados os produtos foram isolados para a atuação dos funcionários. Funcionários da Globalização, equipe responsável pela limpeza do terminal também.

A equipe utilizou para a higienização do terminal hipoclorito de sódio (água sanitária), álcool isopropílico (90%), fenóis e derivados (creolina), álcool 70%, além de água e sabão, aplicados com jatos especiais. O Aeroporto já vem sendo higienizado com produtos sanitários utilizados em UTIs de hospitais.

A Inframerica lembra que o uso da máscara facial é obrigatório e indispensável. O passageiro pode não embarcar se não estiver usando o acessório. A concessionária ainda recomenda que o usuário busque informações com a companhia aérea antes da sua viagem para entender quais são as exigências feitas pela empresa e os protocolos adotados.