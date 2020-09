INSS notificará beneficiários sobre necessidade de atualizar documentação

RR Renata Rios

(foto: Gabriel Pinheiro/Esp. CB/D.A Press - 29/1/20 )

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos. O instituto começou a notificar, nesta semana, quem precisa atualizar a documentação do benefício. Os casos que tiveram o benefício revisado em que foi verificada a necessidade de reavaliação dos documentos, que embasam a concessão do benefício, deverão receber a notificação por meio de carta de cumprimento de exigência. Após o recebimento o da notificação, o beneficiário terá 60 dias para enviar a documentação necessária.

Para realizar o envio da documentação é preciso do login e da senha do Meu INSS, que pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo. Após realizar o acesso, é preciso solicitar o serviço de Atualização de Dados de Benefício e anexar uma cópia digitalizadas dos documentos solicitados — CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Em casos que não for possível atualizar a documentação on-line, é preciso agendar o cumprimento das exigências em uma agência do INSS. Para realizar o agendamento basta ligar no número 135 e escolher a opção Entrega de Documentos por Convocação. É preciso estar agendado para entregar os documentos.

De acordo com informações do INSS, em todo o país, mais de 1,7 milhão de beneficiários serão notificados. Apenas no Distrito Federal serão 20.928 cartas de notificação. Quem não realizar as atualizações necessárias no prazo de 60 dias, poderá ter o benefício suspenso. Caso após 30 dias da suspensão os procedimentos não sejam realizados, a pessoa terá o benefício bloqueado.

O instituto firmou uma parceria com os Correios, o que permitiu que a carta de exigência esteja disponível também de forma on-line no aplicativo dos Correios. O público já consegue visualizar essa correspondência no aplicativo, dentro da seção Minhas Mensagens. A parceria pretende agilizar a comunicação e tornar mais célebre os trâmites de regularização e concessão de benefícios.