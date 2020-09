Distanciamento social afastou 5% da população ocupada do emprego em agosto

CB Correio Braziliense

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 16/1/15)

A população ocupada que se encontrava afastada do trabalho devido ao distanciamento social foi de 5,2% na segunda semana de agosto, dos dias 9 a 15 do mês. Em comparação ao período entre 3 e 9 de maio, a proporção de da população ocupada estavam afastados do trabalho devido ao distanciamento social caiu, passando dos 19,8% para 5,2%. Se esse dado é comparado com o da semana anterior, em agosto, o cenário ainda é de redução, no caso o valor era de 5,7%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta sexta-feira (4/9) novos dados da PNAD covid-19.

Os dados também constataram que, nesse período, a população ocupada era de aproximadamente 82,1 milhões de pessoas. Ao se analisar os números da população ocupada no país, há estabilidade em relação a semana anterior, que contabilizava 81,6 milhões de pessoas. Porém, a comparação com a primeira semana que o levantamento foi realizado, de 3 a 9 de maio, a quantidade de pessoas ocupadas caiu 1,8 milhões de pessoas. período eram 83,9 milhões de pessoas.

Os números também estimam 75,1 milhões de pessoas que estão ocupadas e não afastadas do trabalho. Novamente os dados apontam estabilidade comparados a semana anterior —74,7 milhões. Entre os dias 3 e 9 de maio, a quantidade da população ocupada e não afastada do trabalho era de 63,9 milhões. Entre essas pessoas, 11,1% da população ocupada e não afastada trabalhava remotamente, cerca de 8,3 milhões de pessoas. Entre os dias 3 e 9 de maio, houve estabilidade, 8,6%.