Reforma tributária ainda é importante para o governo, diz Waldery

MB Marina Barbosa

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 25/7/19 )

O secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, garantiu que o governo continua vendo a reforma tributária como "importantíssima". Ele indicou que a decisão de tirar a urgência da tramitação da proposta faz parte do processo de diálogo com o Congresso Nacional.

"Nós entendemos a reforma tributária importantíssima. Tem um efeito no PIB [Produto Interno Bruto] Potencial muito grande. Vai melhorar a eficiência econômica, a alocação. É parte do diálogo nesse processo", disse Waldery, ao ser questionado sobre a mensagem presidencial desta sexta-feira (04/09) que pediu a suspensão da urgência na tramitação da proposta no Congresso.

Waldery garantiu que o governo continua focado na reforma tributária, inclusive com a discussão das próximas etapas da proposta do governo, que ainda não foram apresentadas formalmente. E assegurou que a "a agenda de reformas continua como um todo", com outras discussões como a da reforma administrativa e do pacto federativo.

"Temos clareza da importância de todas essas reformas. O diálogo é parte essencial do processo", concluiu o secretário, sem dar mais detalhes sobre a retirada do pedido de urgência e sobre esse diálogo com o Congresso.