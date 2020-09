Balança comercial tem superávit de US$ 1,795 bilhão na 1ª semana de setembro

AE Agência Estado

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,795 bilhão na primeira semana de setembro (de 01 a 06). De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 8, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,127 bilhões e importações de US$ 2,332 bilhões.

Houve alta de 6,7% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 13,6% em agropecuária, alta de 42,7% na indústria extrativa e recuo de 8% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram queda de 25,8%, com recuo de 23,9 % em produtos da indústria de transformação, de 65,4% em indústria extrativa e aumento de 21,6% em agropecuária.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 38,076 bilhões, 12,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 142,447 bilhões (-6,5%) e importações de US$ 104,372 bilhões (-12,3%).