Itaú lança crédito imobiliário corrigido pela poupança

JR Jailson R. Sena*

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Itaú Unibanco lançou, na quarta-feira (9/9), uma linha de crédito imobiliário corrigida pela caderneta de poupança. Serão ofertados empréstimos para quem quiser comprar a casa própria pagando taxa fixa de 3,99% mais o juro remuneratório da poupança, chegando a um índice atual de 5,39% ao ano.

O principal argumento de venda para o produto é a definição de um teto de taxa de juros, chegando, no máximo, a 10,16% ao ano.

"Na nova linha, o cliente economiza e não tem surpresas desagradáveis ao longo do contrato, como acontece no modelo de indexador atrelado ao IPCA praticado pelos concorrentes", diz o banco. Essa novidade será possível apenas no financiamento em compras de imóveis residenciais, sendo que a entrada deve ser de, no mínimo, 18% do valor de avaliação do bem.

Outra facilidade é de poder usar o FGTS como parte do pagamento, desde que o financiamento esteja dentro das regras da Caixa Econômica Federal. O cliente também poderá somar a renda com mais uma pessoa.

Já a portabilidade de financiamento feito em outros bancos ainda não é permitida pelo Itaú, bem como a migração entre a taxa de juros da poupança para uma pré-fixada ao longo do contrato. O banco avaliará apenas pedidos de migração de linhas atuais atreladas a outros índices para este atrelado à poupança.