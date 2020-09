Assessor de Trump é escolhido para presidir BID

RH Rosana Hessel

O assessor da Presidência dos Estados Unidos Mauricio J. Claver-Carone foi eleito presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) durante uma videoconferência da Assembleia de Governadores da instituição realizada neste sábado (12/09).

Ele substituirá o diplomata colombiano Luis Alberto Moreno e assumirá o posto em 1º de outubro de 2020, para um mandato de cinco anos. Como presidente, ele supervisará as operações do Grupo BID, que compreende o BID, BID Invest e BID Lab, conforme nota da instituição.

Claver-Carone é atual assistente adjunto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diretor sênior para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. Ele foi o único candidato para as eleições que foram realizadas neste sábado. O período para apresentação de candidatos ao cargo encerrou-se na quinta-feira (10). É a primeira vez que o presidente do BID será de um país fora da América Latina, interrompendo uma tradição de 60 anos.



O Brasil não apresentou candidatura e apoiou a indicação dos EUA.