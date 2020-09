Caixa abre 770 agências neste sábado (19/9)

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências em todo o país neste sábado (19/9) para dar continuidade aos pagamentos do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No Distrito Federal, dez agências vão funcionar das 8h às 12h (veja a lista abaixo).

Segundo a Caixa, cerca de 9 milhões de brasileiros poderão fazer saques em dinheiro dos benefícios emergenciais criados na pandemia de covid-19 a partir deste sábado. Por isso, até R$ 5,8 bilhões podem ser pagos pelo banco.

No caso do auxílio emergencial, o saque será liberado para 3,9 milhões de pessoas que nasceram em janeiro e receberam o recurso de forma digital no último dia 28. A maior parte desses beneficiários terá acesso ao saque da última parcela de R$ 600, mas também será feito o pagamento das parcelas de quem só foi aprovado para receber o auxílio depois de abril.

Já no saque emergencial do FGTS, o saque será autorizado para os trabalhadores nascidos em maio, que receberam o benefício de até R$ 1.045 pelo aplicativo Caixa Tem em 27 de julho.

A Caixa garante que não é preciso madrugar nas agências para ser atendido. Segundo o banco, "todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas". Por isso, "não é preciso chegar antes do horário de abertura".

Veja as agências que vão abrir no Distrito Federal neste sábado:

Ceilândia Centro

Ceilândia Norte

Paranoá

Recanto das Emas

Samambaia Norte

Setor Central do Gama

Setor Comercial Central de Planaltina

Setor Comercial Sul

Sobradinho

Taguatinga Centro