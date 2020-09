Bolsonaro sanciona lei de proteção de dados, em vigor a partir desta sexta (18/9)

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (18/9), após vários adiamentos, e já está em vigor.

Com a lei, empresas e órgãos públicos e privados deverão adotar uma série de medidas para evitar que cidadãos tenham dados vazados.



Se desrespeitarem as regras, as empresas serão advertidas e multadas. As punições podem chegar até 2% do faturamento de empresas, mas sob o limite de até R$ 50 milhões.

Aguarde mais informações