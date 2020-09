MA Maíra Alves

O pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a ser depositado nesta segunda-feira (21/9) para os trabalhadores nascidos em dezembro. O valor é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS.



Os pagamentos serão feitos na conta Poupança Social Digital da Caixa, aberta automaticamente pela estatal em nome dos trabalhadores e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para compras e pagamentos por meio do cartão de débito virtual.



A ação faz parte do conjunto de medidas de enfrentamento aos impactos causados aos trabalhadores pela pandemia causada pelo novo coronavírus. No total, até este mês, serão liberados mais de R$ 37,8 bilhões, para aproximadamente 60 milhões de contribuintes (veja calendário completo abaixo).



O saque em espécie ou transferências deste benefício para os nascidos em dezembro estarão liberados a partir do dia 14 de novembro.



Movimentação



Segundo a Caixa, se até 30 de novembro deste ano não houver movimentação na Poupança Social Digital, os valores retornarão à conta FGTS do trabalhador devidamente corrigidos, sem prejuízo para o contribuinte. Se após este prazo for necessário utilizar o Fundo, o saque deve ser solicitado formalmente pelo Aplicativo FGTS até o prazo final de 31 de dezembro de 2020.



Calendário



Para evitar uma "corrida aos bancos", a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta, saque em espécie e transferência dos valores.



Os depósitos nas contas digitais da Caixa serão feitos sempre às segundas-feiras:



29 de junho: Nascidos em janeiro

06 de julho: Nascidos em fevereiro

13 de julho: Nascidos em março

20 de julho: Nascidos em abril

27 de julho: Nascidos em maio

03 de agosto: Nascidos em junho

10 de agosto: Nascidos em julho

24 de agosto: Nascidos em agosto

31 de agosto: Nascidos em setembro

08 de setembro: Nascidos em outubro

14 de setembro: Nascidos em novembro

21 de setembro: Nascidos em dezembro



Já os saques e as transferências serão permitidas após aproximadamente um mês, sempre aos sábados:



25 de julho: Nascidos em janeiro

08 de agosto: Nascidos em fevereiro

22 de agosto: Nascidos em março

05 de setembro: Nascidos em abril

19 de setembro: Nascidos em maio

03 de outubro: Nascidos em junho

17 de outubro: Nascidos em julho

17 de outubro: Nascidos em agosto

31 de outubro: Nascidos em setembro

31 de outubro: Nascidos em outubro

14 de novembro: Nascidos em novembro

14 de novembro: Nascidos em dezembro



Poupança Social Digital



A movimentação do valor do saque emergencial do FGTS, inicialmente, só poderá ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem. Logo após o crédito dos valores na conta, será possível realizar compras com o cartão de débito virtual e QR Code e o pagamento de boletos.



A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, os trabalhadores poderão transferir os recursos para outras contas em qualquer banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas.



A conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil.



Canais de atendimento



A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para informações sobre o saque emergencial do FGTS: site fgts.caixa.gov.br, Telefone 111 - opção 2, Internet Banking Caixa e APP FGTS.