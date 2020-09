Luiza Trajano, dona da Magazine Luiza, é a mulher mais rica do Brasil

MA Maíra Alves

(crédito: Ana Catarina/Divulgação)

A empresária Luiza Trajano, dona da rede varejista Magazine Luiza, é a mulher mais rica do país, segundo lista da revista estadunidense Forbes Brasil, divulgada nesta sexta-feira (18/9). Sucesso no e-commerce, a empresária é a única mulher no top 10 do ranking, ocupando a 8º posição.



No atual contexto de pandemia, as vendas on-line se tornaram uma alternativa àqueles que buscam manter o isolamento social. Acompanhando esse movimento, a Magazine Luiza, segundo a Forbes, teve um crescimento de 181% de patrimônio no último ano, estimado em R$ 24 bilhões.

Por causa dessa alta, Luiza Trajano subiu 16 posições, desbancando a, até então mulher mais rica do país, Miriam Voigt, da multinacional Weg. Em 2019, Trajano ocupava a 24ª colocação na lista.



Homem mais rico do Brasil



Ainda segundo a revista, o banqueiro Joseph Safra, com uma fortuna estimada em R$ 119 bilhões, tirou o primeiro lugar do empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da ABInBev e da 3G Capital, com patrimônio estimado de R$ 91 bilhões. Em terceiro lugar está o cofundador do Facebook Eduardo Saveri, com R$ 68 bilhões (veja o 10 primeiros nomes da lista abaixo).



Novos bilionários



A lista da Forbes Brasil traz 238 nomes, com fortunas oriundas de empreendimentos nos setores de bens de consumo, seguros, infraestrutura e logística, farmácias, aviação e transporte, educação e tecnologia, entre outros. São 33 nomes a mais em relação ao ranking do ano passado.



O aumento no número de bilionários teve um impulso do fabricante de motores Weg. São 10 novos bilionários ligados à empresa — estes herdaram participações acionárias deixadas pelos fundadores da empresa Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.



Confira o Top 10 da Forbes Brasil de 2020: