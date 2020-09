Custos econômico e político

CB Correio Braziliense

Caso não consiga tirar do papel o plano de fortalecer a rede de assistência social, o presidente Bolsonaro ainda pode sofrer com uma economia bem mais morna do que o esperado no próximo ano. Especialistas explicam que, hoje, o que tem sustentado a recuperação de boa parte da economia brasileira é o auxílio emergencial. Afinal, o benefício já injetou mais de R$ 200 bilhões na economia brasileira e, até o final do ano, vai entregar, ao todo, R$ 321 bilhões aos brasileiros de baixa renda, que têm aplicado esses recursos no consumo de bens essenciais e, com isso, ajudado a movimentar o comércio e a indústria brasileira. Há um receio, então, de como vai se comportar a economia após esses pagamentos. E muitos analistas dizem que a retomada econômica vai ficar ainda mais lenta se nada for feito após o auxílio.



O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, calcula que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil será de 4,8% neste ano, mas poderia chegar a -7,1% se não fosse o auxílio emergencial. Por isso, diz que o fim do auxílio também terá um impacto significativo no PIB de 2021. Vale calcula que o impacto será de -1,9%, mesmo se o governo criar um benefício mais robusto do que o Bolsa Família, que pague R$ 250 por mês a 25 milhões de pessoas. Afinal, neste cenário, a injeção anual de renda cairia dos mais de R$ 300 bilhões do auxílio emergencial para cerca de R$ 75 bilhões.



Ele avisa, ainda, que esse impacto pode ser de -2,4% no PIB caso não haja nenhum reforço na rede de assistência social em 2021. “O impacto no ano que vem não é trivial e é um empecilho para uma recuperação mais vigorosa”, alertou o economista, ressaltando que “isso reforça o cenário de crescimento baixo em 2021”. Para a MB Associados, o PIB do Brasil vai cair 4,8% neste ano e crescer 2,2% em 2021 — projeção mais baixa do que a do governo, que projeta uma queda de 4,7%, em 2020, e uma recuperação de 3,2%, em 2021.

Aprovação

Todo esse impasse ainda pode repercutir negativamente na popularidade do presidente Bolsonaro, que viu seu índice de aprovação subir de 33% para 37%, a melhor taxa desde o início do mandato, em meio à pandemia. Analistas explicam que esse aumento de aprovação veio, sobretudo, do Norte e do Nordeste, onde os pagamentos do auxílio emergencial garantiram a sobrevivência de milhões de pessoas de baixa renda na quarentena.



“Da mesma forma que muita gente pode voltar à pobreza, a popularidade de Bolsonaro pode voltar para os níveis pré-pandemia”, avisou o diretor da FGV Social, Marcelo Neri. “Se não tiver uma rede de proteção social mais ampla do que a do Bolsa Família depois do auxílio emergencial, o governo vai perder o apoio político que ganhou entre as famílias do Nordeste. Esta também é uma conta de popularidade. E, como parece que Bolsonaro já pensa de forma cristalina na reeleição de 2022, ele vai querer essa expansão”, avaliou o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Joilson Cabral.