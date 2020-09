Caixa inicia depósitos de auxílio emergencial com novo valor

RH Rosana Hessel

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta segunda-feira (21/9), o pagamento de R$ 428,9 milhões referente à primeira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 3.

Mais de 12,6 milhões de famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas com o auxílio, que passou a ser de R$ 300 este mês e foi prorrogado até dezembro, segundo a instituição. No total, a Caixa informou que disponibilizará R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas.

O pagamento do benefício obedece ao calendário habitual do Bolsa Família. O recebimento do Auxílio Emergencial será da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Conforme o comunicado do banco, a avaliação da elegibilidade foi realizada pelo Ministério da Cidadania — prevista na Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020. Os beneficiários recebem o valor do Bolsa Família complementado pela extensão do Auxílio Emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do programa.

O banco publica as atualizações diárias de números referentes ao pagamento do auxílio emergencial no link: https://caixanoticias.caixa.gov.br/.



Saque do FGTS

A Caixa também realiza, nesta segunda-feira, o crédito do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em dezembro, Segundo o banco, 4,9 milhões de pessoas recebem R$ 3 bilhões na Poupança Social Digital, uma caderneta simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil.

A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências, segundo o comunicado do banco.

De acordo com a instituição, com os depósitos em conta realizados nesta segunda, o banco concluiu o crédito do Saque Emergencial do FGTS. Durante toda ação do pagamento do Saque Emergencial do FGTS, 60 milhões de trabalhadores receberam um total R$ 37,8 bilhões, informou a nota da Caixa.

Ao todo, serão beneficiados mais de 6,5 milhões de cidadãos nesta segunda-feira, segundo a Caixa. O banco disponibilizou os seguintes canais de atendimento para o Saque Emergencial: App FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento Caixa 111, opção 2; Internet Banking da Caixa.