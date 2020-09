Brasil recebe cota adicional para vender 80 mil toneladas de açúcar aos EUA

IS Ingrid Soares

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 19/7/20 )

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (21/9) que o Brasil receberá uma cota adicional para exportar, com imposto reduzido, 80 mil toneladas de açúcar para os Estados Unidos. Segundo o mandatário, a cota foi informada pelo representante comercial dos EUA ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

“O Representante Comercial dos EUA (USTR) comunicou hoje (segunda-feira) ao chanceler Ernesto Araújo que o Brasil receberá uma cota adicional de 80 mil toneladas de açúcar no mercado americano. Trata-se já do primeiro resultado das recém-abertas negociações Brasil-EUA para o setor de açúcar e álcool, conduzidas no Brasil pelo MRE e nos EUA pelo USTR”.

1- O Representante Comercial dos EUA (USTR) comunicou hoje ao @ItamaratyGovBr @ernestofaraujo que o Brasil receberá uma quota adicional de 80 mil toneladas de açúcar no mercado americano. pic.twitter.com/QblTjWXDKt — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 21, 2020

A cota para o açúcar brasileiro nos EUA “passa de 230 para 310 mil toneladas e, por lei, beneficiará exclusivamente os produtores do Nordeste”, completou o chefe do Executivo. Ele postou ainda uma foto ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

O Correio entrou em contato com a assessoria palaciana e do Itamaraty para pedir maiores informações sobre o acordo. Até a publicação desta matéria, não obteve retorno.