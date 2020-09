André Brandão toma posse como presidente do Banco do Brasil

MB Marina Barbosa

(crédito: Foto: Alan Santos/PR)

Após quase dois meses de transição, André Brandão toma posse como novo presidente do Banco do Brasil (BB) nesta terça-feira (22/09). Brandão foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia fechada, no Palácio do Planalto, mas já vem causando boas impressões entre os funcionários do BB.

Reservado, Brandão ainda não fez declarações públicas desde que chegou a Brasília para assumir o cargo, que era de Rubem Novaes. Por conta da pandemia, a posse também foi discreta, no gabinete de Bolsonaro e sem discursos. Entre os poucos convidados, estavam o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o antecessor na presidência do BB.

O Correio apurou, contudo, que o executivo já fez reuniões virtuais e passou pela sede do Banco do Brasil para conhecer pessoalmente a diretoria. Ele também divulgou uma mensagem nos canais internos do BB nesta terça-feira.

Na mensagem, Brandão reforçou o desafio de trabalhar a experiência do cliente e a gestão de pessoas, bem como a rentabilidade e a eficiência do banco. Segundo fontes, ele também sugeriu ser um profissional sereno e disposto a ouvir os colegas. Por isso, sua posse foi bem recebida pelo funcionários do Banco do Brasil.

Brandão comandava a área do HSBC Global para as Américas em Nova Iorque. Ele foi indicado para assumir a presidência do BB pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e logo teve o nome aprovado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente Jair Bolsonaro, já que se mostrou um profissional competente e jovem. Porém, demorou quase dois meses para assumir o BB por conta do processo de saída do HSBC.

Agora, como já avisou Rubem Novaes, Brandão terá o desafio de aperfeiçoar os sistemas digitais, a experiência dos clientes e a competitividade do Banco do Brasil dentro do processo de transformação digital do sistema financeiro. Fazer isso com eficiência e rentabilidade, contudo, também é necessário, pois o lucro do Banco do Brasil desabou 25% no segundo trimestre deste ano devido à crise do novo coronavírus. A privatização, que era um desejo de Novaes, contudo, não deve estar entre as prioridades de Brandão, pois Bolsonaro disse na semana passada que o seu governo não cogita a venda do BB.

Foi por essa necessidade de modernizar e renovar o banco, por sinal, que Novaes justificou sua saída do BB, em julho. O economista de 75 anos também revelou estar cansado do clima político de Brasília e ansioso por voltar ao convívio com a família no Rio de Janeiro, onde deve continuar trabalhando como assessor especial de Guedes.

Ainda assim, Novaes aguardou os quase dois meses de transição para passar o bastão para Brandão. Ele comandou a sua última reunião da diretoria do BB nessa segunda-feira (21/09). Depois, oficializou a renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil em fato relevante enviado ao mercado na noite dessa segunda-feira.

A exoneração a pedido de Novaes e a nomeação de Brandão foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União, no início da tarde desta terça-feira, após o encontro com o presidente Bolsonaro.