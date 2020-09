Receita registra média diária de R$ 26,8 bi nas vendas em agosto

RH Rosana Hessel

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em relatório divulgado nesta terça-feira (22/09), a Receita Federal constatou que, em agosto, a média diária de vendas no Brasil atingiu o valor de R$ 26,8 bilhões, “o maior patamar entre os meses do ano de 2020”. O levantamento foi feito com com base nas emissões de notas fiscais eletrônicas (NF-e).

O resultado das vendas no varejo em agosto, segundo o órgão vinculado ao Ministério da Economia, é 4,4% superior ao de julho e 13,4% acima do registrado em agosto de 2019. O comércio tradicional contabilizou média diária de vendas com a NF-e de R$ 10 bilhões, alta de 1,7% em relação ao mês anterior.

"O dado apresenta estabilidade após aumentos na média diárias de vendas", de acordo com o Fisco. Contudo, a quantidade de notas apresentou leve recuou entre julho e agosto, passando de 4,9 milhões para 5 milhões, uma sinalização de que o pico pode ter ocorrido no mês passado e a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 pode reduzir esse impulso dos meses anteriores. Na comparação com agosto de 2019, a média diária de vendas aumentou 16,2%.

"O ritmo de vendas com a NF-e apresenta-se em crescente evolução, registrando novo auge em agosto de 2020", destacou o comunicado da Receita. As regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Norte apresentaram o melhor desempenho de vendas no ano, segundo o Fisco. Na região Centro-Oeste, o desempenho de vendas pouco variou nos últimos três meses.

O comércio eletrônico registrou grande diferencial em relação a agosto de 2019, com desempenho de vendas 48,6% superior ao registrado no ano anterior, na avaliação do Fisco. Contudo, o volume e os valores médios são infinitamente menores do que o do comércio tradicional. A média diária de vendas ficou em R$ 680 milhões apresentando alta de 2,3% sobre os R$ 460 milhões de julho. Entre julho e agosto, o volume de notas registrou queda, passando de 1,31 milhão para 1,29 milhão.



Conforme os dados da Receita, a indústria obteve o melhor desempenho do ano em agosto. A média diária de vendas foi de R$ 14,2 bilhões, altas de 9,8% em relação a 2019 e de 5,4% em relação a julho de 2020. A nota ainda destacou que o total das vendas com veículos, motos, partes e peças, atingiu o auge no ano em agosto e dado 22% maior do que a média do primeiro trimestre do ano.

No comércio atacadista, o valor da média diária teve alta de 1,5% em relação ao mês anterior, para R$ 7 bilhões. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, registrou alta foi de 16,7%.

O total das vendas de combustíveis e lubrificantes captadas com a NF-e atingiu R$ 105 bilhões em agosto. As vendas foram 35% maiores que a média entre abril-junho e 4% maiores que em julho de 2020. “No geral, as vendas com a NF-e indicam bom desempenho em agosto de 2020. Produtos como combustíveis e lubrificantes, farmacêuticos e veículos mostram vendas crescentes desde maio de 2020”, destacou o Fisco.