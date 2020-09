EUA concedem cota adicional para importação de açúcar brasileiro

RH Rosana Hessel

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou, nesta terça-feira (22/09), o Brasil recebeu uma autorização para vender 80 mil toneladas adicionais de açúcar para os EUA. Em 10 de setembro, o governo norte-americano ampliou em 90,718 mil toneladas a cota de importação do produto para o ano fiscal 2019-2020.

A nota da representação diplomática destacou que o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) definiu, ontem, as alocações das quantidades adicionais para o açúcar bruto importado para o Brasil e a Austrália, que ficou ficou com os 10,718 mil toneladas restantes.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores elogiou a medida e destacou que o Brasil foi contemplado com 88,2% dessa cota adicional. Além disso, disse que a “ iniciativa demonstra o valor da parceria econômica criada entre o Brasil e os EUA” e “se inscreve no âmbito da Declaração Conjunta sobre o Comércio de Etanol entre o Brasil e os Estados Unidos deste mês”.

O comunicado do Itamaraty destacou que a cota dos EUA destinada ao Brasil sobe das atuais 230 mil toneladas para 310,8 mil toneladas. "Cabe lembrar que o volume atribuído ao Brasil na quota era de 152,6 mil toneladas no início do referido ano fiscal e já havia sido ampliado em fevereiro e abril. Desde então a participação do Brasil no total da quota de açúcar dos EUA elevou-se de 13,7% para 20,3%”, destacou.

A medida dos EUA era aguardada pelo governo brasileiro, pois, em 11 de setembro, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) ampliou a cota para importação de etanol dos Estados Unidos em mais 187,5 milhões de litros com imposto zerado.

“Com as negociações previstas na Declaração Conjunta até 13 de dezembro, o Brasil continuará a trabalhar com os EUA por soluções em favor do comércio bilateral em açúcar, etanol e milho, propiciando maior geração de renda e de empregos nos dois países”, adicionou a nota da chancelaria.

De acordo com a Embaixada norte-americana, a cota adicional é adicionada à quantidade mínima de 1.117.195 toneladas de valor bruto com o qual os EUA se comprometem sob a Rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, "além do aumento de 317.515 toneladas de valor bruto em 3 de abril de 2020".